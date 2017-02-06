?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiMicrosoft Daha Fazla Oyun Bilgisayarı Üretilmesini İstiyor

Microsoft Daha Fazla Oyun Bilgisayarı Üretilmesini İstiyor

Microsoft Daha Fazla Oyun Bilgisayarı İstiyor

Microsoft, Windows ortaklarından daha sofistike tasarımlar ortaya çıkarmasını ve daha fazla oyun bilgisayarı üretmelerini istedi. OEM (bilgisayar bileşenleri) ortaklarının 2017 yılı için üretecekleri bilgisayarlarda neye önem vermeleri gerektiğini belirten şirket, yeni deneyimler ve daha iyi performans için çalışmalarını arzuluyor. "Modern bir PC nasıl yapılır?" adında bir slayt hazırlayan Microsoft'un ilerleyen dönemlerde bu tip rehberlerle ortaklarına yön vereceği konuşuluyor. 

İnce ve hafif dizüstü bilgisayarlar, ikisi bir arada dönüştürülebilir bilgisayarlar ve All-in-One sistemlerin 21mm'den daha az kalınlıkta olmasını söyleyen Microsoft, ayrıca Full HD 1080p IPS ekranlara ya da daha iyi ekranlara sahip olunması gerektiğini belirtiyor. Diğer yandan, bir bilgisayarın hassas dokunmatik yüzeylere sahip olması gerektiğini söyleyen Microsoft, bunların her zaman bir takım yenilikler içermesi gerektiğini ifade ediyor. 

ZDNet'ten Mary Jo Foley, Microsoft'un bu rehberliği geçtiğimiz Aralık ayında WinHEC 2016 konferansında sağladığını belirtti. Microsoft'un 1 milyar insanın Windows 10 kullanmasını istediği konferansta 140'tan fazla donanım ortağı bulunuyordu. Oyuncular için daha fazla bilgisayar oluşturulmalı diyen şirketin, DirectX 12 destekleyen oyunları daha fazla görmek istediği, bunun için de HDR desteği ve Xbox uyumlu çevre birimleri çıkarmak istediği konuşuluyor. Bunu yapmasındaki amacın ise, Xbox ve Windows PC'leri yeni tasarımlar aracılığıyla bir araya getirmek olduğunu söyleniyor. 

Microsoft ayrıca, artırılmış gerçeklik deneyimlerini güçlendirebilen daha fazla bilgisayar görmek istiyor. Yakında gelecek olan Windows 10 Creators Update ile Microsoft, Windows ile etkileşim kurmanın yeni yollarını arıyor olacak. Diğer yandan, 299 dolardan başlayarak, düşük maliyetli VR kulaklıklar sunmak için de çeşitli donanım ortaklarının üzerinde duruyor.

Sizce Microsoft bu sektöre ne katkı sağlayabilir?

Microsoft, Skype'ın Eski Sürümleri Kullanılsın İstemiyor

Microsoft Edge'in Yeni Özellikleri Duyuruldu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.02.2017

Microsoft Daha Fazla Oyun Bilgisayarı Üretilmesini İstiyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Snapchat Android'e İhanet Ediyor Snapchat Android'e İhanet Ediyor Instagram’ın çekirdek özelliklerini kopyalayarak Hikaye özelliğini başlatması, Snapchat'i oldukça sarsmış ve büyümesini yüzde 82 oranında…
Twitter'ın Android Sürümüne GIF Desteği Geldi Twitter'ın Android Sürümüne GIF Desteği GeldiAndroid'in en yeni sürü Nougat 7.1 ile telefonlarımızın klavyesine eklenen GIF gönderme özelliği, yapılan son güncelleme ile Twitter üzerinde… Whatsapp Durum Güncellemelerine Bildirim Seçeneği Geliyor Whatsapp Durum Güncellemelerine Bildirim Seçeneği GeliyorFacebook'tan farklı olarak, Whatsapp'da kişinin durumunu güncellemesi, o kadar büyük bir olay değil. Çünkü herhangi bir değişiklik olduğunu…
Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi TÜBİTAK'ın Kabul Etmediği Türk'ün Buluşunu Çinliler Üretecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten