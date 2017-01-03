Microsoft Edge 2016'da Beklentileri Karşılayamadı

2016'nın sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz seneye ait internet tarayıcısı kullanım istatistikleri de ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Microsoft, Windows 10 ile birlikte uzun yıllardır kullanıcıların hizmetine sunduğu Internet Explorer tarayıcısını sonlandırmış, Microsoft Edge tarayıcısına geçiş yaparak yeni bir sayfa açmıştı. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarına belli bir süre ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltme imkanı sunan Microsoft bu sayede Windows 10'un kullanım oranını yukarı çekmişti. Buna bağlı olarak Windows 10'ıun varsayılan internet tarayıcısı olan Microsoft Edge'in kullanım oranının da yukarı çıkması bekleniyordu. Fakat Net Marketshare firması tarafından toplanan istatistikler bu durumun geçerli olmadığını gösteriyor.

İstatistiklere bakıldığında 2016'da Windıws 10'un kullanım oranının 2016 sonunda yüzde 10'dan 24.5'e çıktığı görülüyor. Windows 7, yüzde 48'lik kullanım payıyla halen dünyanın en yaygın olarak kullanılan işletim sistemi halinde. Windows 10'un kullanım payı ciddi derecede yükselmiş olsa da bu durum Edge tarayıcıya yansımamış. 2015'in sonunda yüzde 2.79 'luk bir kullanım payına sahip olan Edge, 2016 sonunda ancak yüzde 5.33'lük kullanım payı elde edebilmiş.

2016'nın en yaygın kullanılan internet tarayıcısı beklenildiği gibi Google Chrome olmuş. Google Chrome'un kullanım payı 2016'da yüzde 32.33'den 56.43'e çıkmış. Anlaşılan o ki, Microsft'un Edge tarayıcıyı kullanıcılara sevdirebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

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