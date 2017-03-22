Microsoft Edge Çok Kolay Hacklenebiliyor

Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi çok kullanılan internet tarayıcısılarına rakip olarak geliştirilen ve Windows 10 ile birlikte hizmete sokulan Edge'in, çok kolay hacklenebildiği ortaya çıktı.

Hack gruplarının yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmak için yarıştıkları Pwn2Own etkinliği, oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Hepimizin kullandığı yazılımların güvenlik açıklarını göstermesi açısından oldukça önemli görülen Pwn2Own'un kategorilerinden bir tanesi de internet tarayıcılarıydı. Yarışma kapsamında Microsoft Edge beş kere hacklenebilirken, Google Chrome'un neredeyse geçilemez bir güvenlik duvarı olduğu da ortaya çıkarıldı.

Beş ekibin katıldığı ve iki gün süren yarışmanın daha ilk gününde, bir grup kullanıcı Microsoft Edge'i hacklemeyi başardı. Diğer dört grup ise ikinci günde tarayıcının güvenlik duvarlarını aşmayı başardılar. Chakra JavaScript motorunu kullanan ve rastgele kod mantığı ile Microsoft Edge'i hackleyen Tencent Güvenlik'ten Team Ether, 80,000 dolarlık ödülün sahibi oldu. Yine Tencent Güvenlik şirketinde çalışanlardan oluşan Team Lence ve Team Sniper da Edge'in güvenlik duvarını geçtikleri için 55,000 dolarlık ödüle layık görüldüler. Yarışmaya bağımsız olarak katılan Richard Zhu da UAF tekniği ile tarayıcıda bir açık buldu ve Windows'un çekirdeğinde kullandığı bir yöntemde Microsoft Edge'e ulaşmayı başardı. Zhu'nun bu başarısı da 55,000 dolar ile ödüllendirildi.

Bu seneki Pwn2Own etkinliğinin en zorlu uygulaması Google Chrome'du. Yarışmaya katılanlar uzunca bir süre tarayıcıyı hackleyemediler. Ancak Team Sniper, tarayıcının güvenlik duvarlarını geçmeye çok yaklaştığı fakat bunda başarılı olamadıkları da belirtildi.

Yarışmanın ardından katılımcıların bulduğu açıklara yönelik bir yama yayınlayacağını da açıklayan Microsoft, böylece halihazırda Edge'de bulunan güvenlik zaaflarını görüp kapatma şansı da yakalamış oldu.

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