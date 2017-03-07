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Microsoft Edge Tarayıcı, Chrome'un Üstünlüğüne Dayanamıyor

Microsoft Edge Tarayıcı, Chrome'un Üstünlüğüne Dayanamıyor

Windows 10 işletim sistemiyle gelen bütünleşik web tarayıcısı Microsoft Edge, Google Chrome karşısında çok yakında ringe havlu atmak zorunda kalabilir.

Windows 10 yükleyen kullanıcılar, her ne kadar hevesle Edge tarayıcıyı deneseler de kısa zaman içinde Chrome tarayıcıya göçüyorlar.  Bu durum Microsoft'un bütünleşik tarayıcılarının makûs talihi olarak değerlendiriliyor.

Gelen raporlara göre, Windows işletim sistemlerinin kullanım oranı da durağan olarak değerlendiriliyor. Microsoft tabanlı uygulama ve programlarında durumu parlak değil, kullanıcıların sadece yüzde 27'si bütünleşik Microsoft yazılımları tercih ediyorlar. Apple'ın Safari tarayıcısı da Chrome ile güreşiyor, onun da durumu Microsoft Edge'den daha parlak değil.

Ancak burada Chrome'un son derece büyük bir avantajı da var. Tarayıcının Android ve iOS cihazlarda da kullanılabiliyor olması, mobil kullanıcılarda büyük bir alışkanlık yaratıyor. PC ve Mobil cihazlarda aynı tarayıcıyı tercih eden kullanıcılar doğal olarak alternatif aramak istemiyorlar.

Microsoft yeni gelecek olan her Windows 10 güncellemesinde Edge tarayıcıyı olduğundan daha kullanışlı ve pratik kılsa da bu sonuç değişmeyecek gibi görünüyor.

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Yazar: - 07.03.2017

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