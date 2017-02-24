Microsoft Edge Tarayıcıya 5 Yeni Özellik Geliyor
Emektar IE tarayıcının işine son vererek, tüm eforunu Edge tarayıcı için harcayan Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin bütünleşik tarayıcısına 5 yeni özellik daha getirecek.
Microsft Edge tarayıcıya gelmesi beklene en büyük güncelleme olacağı söylenen bu yenilikler ise şöyle.
Sekme Ön İzleme Çubuğu
Bu yenilik, Edge üzerinde açılmış tüm sekmelerin hemen tarayıcının üzerinde izlenebilmesini sağlayacak.
Sekmeleri yan tarafta toplama
Çok fazla sekme açıldığında bunların hepsini ön izleme yapılacak şekilde yan tarafta da toparlamak mümkün olacak.
Yeni görev çubuğu seçenekleri
Biliyorsunuz, Windows 10 üzerine açık olduğu zaman Edge tarayıcı görev çubuğunda görünebiliyor. Bu ikona sağ tıklayarak önemli komutları Edge tarayıcıya verebileceksiniz.
Adobe Flash'ı tamamen engellemek
Flash içerikler HTML 5'e yenik düştükten sonra artık üvey evlat oldular. Edge tarayıcı Flash içeriklerin engellenmesi için seçenekler sunacak.
e-Kitap okuyucu
Yakında Windows mağazasında e-kitaplar satın alabileceğiz, bu kitapları da Edge tarayıcıda okumak mümkün olabilecek. İstersek bu kitapları Edge tarayıcı bize sesli olarak okuyacak.
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