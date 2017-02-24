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Microsoft Edge Tarayıcıya 5 Yeni Özellik Geliyor

Microsoft Edge Tarayıcıya 5 Yeni Özellik Geliyor

Emektar IE tarayıcının işine son vererek, tüm eforunu Edge tarayıcı için harcayan Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin bütünleşik tarayıcısına 5 yeni özellik daha getirecek.

Microsft Edge tarayıcıya gelmesi beklene en büyük güncelleme olacağı söylenen bu yenilikler ise şöyle.

Sekme Ön İzleme Çubuğu

Bu yenilik, Edge üzerinde açılmış tüm sekmelerin hemen tarayıcının üzerinde izlenebilmesini sağlayacak.

Sekme Ön İzleme Çubuğu

Sekmeleri yan tarafta toplama

Çok fazla sekme açıldığında bunların hepsini ön izleme yapılacak şekilde yan tarafta da toparlamak mümkün olacak.

Sekmeleri yan tarafta toplama

Yeni görev çubuğu seçenekleri

Biliyorsunuz, Windows 10 üzerine açık olduğu zaman Edge tarayıcı görev çubuğunda görünebiliyor. Bu ikona sağ tıklayarak önemli komutları Edge tarayıcıya verebileceksiniz.

Yeni görev çubuğu seçenekleri

Adobe Flash'ı tamamen engellemek

Flash içerikler HTML 5'e yenik düştükten sonra artık üvey evlat oldular. Edge tarayıcı Flash içeriklerin engellenmesi için seçenekler sunacak.

Adobe Flash'ı tamamen engellemek

e-Kitap okuyucu

Yakında Windows mağazasında e-kitaplar satın alabileceğiz, bu kitapları da Edge tarayıcıda okumak mümkün olabilecek. İstersek bu kitapları Edge tarayıcı bize sesli olarak okuyacak.

e-Kitap okuyucu

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Microsoft Edge Tarayıcı Yeni Yapılan Karşılaştırmalarda Daha Güvenli Çıktı

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Yazar: - 24.02.2017

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