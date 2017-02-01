Microsoft Edge'in Yeni Özellikleri Duyuruldu

Microsoft, Windows 10'daki varsayılan tarayıcı olan Edge için birbirinden güzel yeni özellikleri duyurdu. Uzun bir blog yazısı paylaşan şirket, Edge tarayının Creators Update kapsamında elden geçirildiğini belirtti.

Microsoft Edge'in yeni özellikleri, Windows 10'un Insider yapılarında zaten uygulanıyordu. Microsoft bunları ayrı ayrı blogunda tanıttı ve Nisan ayında gelecek olan Creators Update'de tarayıcının kararlı sürüme ulaşacağını ifade etti. Microsoft Edge'in yeni işlevlerinde özellikle Microsoft, kullanıcıların belirli sekmeleri daha sonra ziyaret etmek için kaydetmelerini sağlayan "Sekmeleri ayrı olarak ayarla" seçeneğini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, sekme çubuğunu genişleterek erişilebilen web sitesi önizlemelerini de tartışmaya açıyor.

Şirket, kullanıcıların "zamanının yüzde 50'sinden fazlasını web üzerinde harcadıklarını" söylüyor; çoğu kullanıcı bir ekranda çok sayıda sekme açıyor, bu nedenle daha güçlü sekme yönetim işlevlerine sahip olunması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda Microsoft, kullanıcıların odak noktalarını kaybetmeden hızlıca bir sekmeden diğerine geçmelerini sağlamak ve önemli olan içeriğe daha çabuk ulaşılmasına yardımcı olmak istiyor.

Ödemeler ve VR İçerikleri

Microsoft ayrıca, e-kitap desteği de dahil olmak üzere, Windows Insider programında tanıtılan yeni özelliklerin üzerinde duruyor. Edge tarayıcı artık bir e-kitap okuyucu oldu ve Microsoft Store bu kitapları indirip okuyabileceğimiz hale getirildi. Bu gelişme bizlere Microsoft'un büyük bir anlaşmayı duyurabileceğini gösteriyor.

Diğer yandan, Edge tarayıcıda sanal gerçeklik içeriklerine de bir destek sağlanıyor. VR başlıkları kullanarak Web üzerinden doğrudan sanal gerçeklik içeriklerini görmemizi sağlayacak WebVr desteği, gelişmekte olan teknoloji için oldukça güzel bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft Cüzdan ile birlikte çalışan Ödeme İsteği API'sinin de geleceğini söylemeden geçmeyelim.

Şirket, ekstra uzantıların da ekleneceğini söylüyor ve ekibin mühendislerinin hız, performans ve güvenlik gibi özelliklere odaklanacağı belirtiliyor. Bu yeni özellikler Windows 10 Creators Update ile aktif olacak ve Nisan ayından itibaren Microsoft Edge tarayıcı çok daha güçlü olacak.

Siz bu yenilikleri nasıl buldunuz?

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