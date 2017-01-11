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Microsoft, Gizlilik Paneli Sayesinde Kontrolü Kullanıcıya Veriyor

Windows 10 Gizlilik Kontrolü

Microsoft, bilindiği üzere Windows 10 ile gizlilik sınırlarını aşmakla suçlanıyordu. Ancak şirket, kırılan bu güveni tazelemek için bir takım geliştirmeler yapmaya hazırlanıyor. Microsoft, Windows 10'daki gizlilik kontrolünü kullanıcılara veriyor. 

Microsoft hizmetleri tarafından kullanılan bilgileri izlemenize ve denetlemenize olanak tanıyan bir web tabanlı gizlilik kontrolü paneli Windows 10'a geliyor. Bu panel sayesinde, artık Bing arama geçmişinizi, Edge tarama geçmişinizi ve konum etkinliğinizi görüntüleyebilir ve silebilirsiniz. Cortana ve Microsoft Health'in yaptıklarından da endişeleniyorsanız, verilerinizi bu hizmetler için de düzenleyebilirsiniz.

Şirket ayrıca, Windows 10 Creator Güncellemesi'nin yayınlandığı andan itibaren daha iyi bir gizlilik tecrübesine sahip olacağına dair söz veriyor. Windows 10 ile taze bir başlangıç yapmak isterseniz, gizlilik tercihlerinizi netleştiren yeni bir kurulum sürecine girebilirsiniz. Yeni gelecek veri toplama seçeneklerini ikiye çıkaran şirket (Temel ve Tam), bu noktada temel düzeyde daha az veriyi topluyor olacak.

Windows 10'un yayınlanmasından bu yana ortaya çıkan gizlilik kaygılarını giderir mi bilmiyoruz ama, bu haber Microsoft'un "ilk adımı" olabilir. Gizlilik verileri üzerinde daha fazla denetime sahip olmamız, ilerleyen süreç için olumlu bir gelişme diyebiliriz. 

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 11.01.2017

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