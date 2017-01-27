Microsoft: 'Hololens Satışları Binlerde Kaldı'

Microsoft, giyilebilir teknolojilerde devrim yaratan Hololens'in geliştirici kitini 3 bin dolardan satmaya başladı. Bu kit, öncelikle işletmelerin ve geliştiricilerin Microsoft'un karmaşık gerçek dünyasına alışması için tasarlanmış olsa da, herkes teknik olarak bu teknolojiyi satın alabilir. Pek çok tüketici 3 bin dolardan satılan Holelens'i henüz almak istemiyor. Microsoft ise bu konuda dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bugüne kadar yapılan Hololens satışlarının milyonlara hatta yüzbinlere ulaşmadığını, binlerle ifade edilebileceğini belirtti.

Microsoft'un Hololens Ticari Direktörü Roger Walkden'ın The Inquirer ile yaptığı röportaj bu konuya ışık tutuyor. "Yüzbinlerce ya da milyonlarca bir şey satmaya çalışmıyoruz" diyen Walkden, açık bir şekilde Hololens'in pahalı olduğunu kabul etti. Sözlerine, "Sahip olduğumuz satış seviyesinden memnunuz. Size satış rakamları hakkında kesin bir şey söylemem ama yüzbinlerce değil, binlerce sattık, her şey yolunda" diye devam eden Walkden, şimdilik tüm ihtiyaçlarının bu olduğunu ifade etti.

Roger Walkden'ın dürüst yaklaşımı pek sürpriz değil. Çünkü Microsoft, Hololens'i kitle tüketici pazarına pazarlıyor ve şirketin etkileyici Windows Holografik teknolojisinin bir kısmını iş ortakları tarafından üretilen cihazlara yöneltmeyi tercih ediyor. HP, Dell, Lenovo, Asus ve Acer gibi birçok PC üreticisi de şuanda Windows 10 VR headsetleri geliştiriyor ve Microsoft, iş ortaklarının düşük maliyetli Hololens türevlerini piyasaya sürebileceğini ima ediyor.

Sizce Microsoft'un bu stratejisi doğru mu?

HoloLens Artırılmış Gerçeklik Seti 8 Ülkede Ön Siparişe Açıldı

Artık Herkes Bir HoloLens Satın Alabilecek

HoloLens ile Holografik İletişim Gerçekleştirildi