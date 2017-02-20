?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiMicrosoft, İkinciyi Çıkarmadan Üçüncü Nesil Hololens'e Sıçrama Yapacak

Microsoft, İkinciyi Çıkarmadan Üçüncü Nesil Hololens'e Sıçrama Yapacak

Üçüncü Nesil Microsoft Hololens

Hololens, Microsoft'un tarihindeki en yenilikçi projelerden biri ve şirket bunu geliştirmek için çok fazla gayret gösteriyor. Cihazın önümüzdeki yıllarda kullanıma sunulması ve satışa çıkması için ikinci nesil bir sürümünün olması bekleniyordu, fakat Microsoft farklı bir strateji benimseyerek şimdiden üçüncü nesile odaklanmayı tercih ediyor. 

Sızdırılan bilgilere göre, Microsoft'un ikinci nesil Hololens ile hiç ilgilenmediği, sektörde en hızlı gelişmesi beklenen üçüncü nesile 2019 yılında geçeceği belirtiliyor. Bu gelişen endüstride liderliği korumak isteyen şirket, radikal kararlar alarak "en iyisi" olmayı amaçlıyor. Başka bir deyişle, Microsoft bu dönemde yeni bir Hololens sürümünü çıkarmak için bir gerekçe bulamıyor. Çünkü bu pazarda rekabet edebilecek diğer şirketlerin projeleri halen geliştiriliyor ve bir adım önde olmayı tercih ediyor. 

Diğer yandan, ikinci nesil HoloLens'i geliştirmek, şirketin üçüncü nesil geliştirme çalışmalarını yavaşlatacak ve 2019 planlarını suya düşürecek. Microsoft, üçüncü nesil HoloLens'in ilk model kadar yenilikçi olmasını bekliyor ve bu nedenle şirket tüm çabalarını bu alana odaklamak istiyor.

Microsoft: 'Hololens Satışları Binlerde Kaldı'

Teknoloji Bakanı Hololens'i Denedi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.02.2017

Microsoft, İkinciyi Çıkarmadan Üçüncü Nesil Hololens'e Sıçrama Yapacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Siber Savaş Başlamadı Ama Tüm Ülkeler Buna Hazır Siber Savaş Başlamadı Ama Tüm Ülkeler Buna Hazır Kaspersky Lab’ın Kurucusu ve Üst Yöneticisi olan Kaspersky, "Siber savaşların daha henüz başlamadığını ancak ülkelerin bu savaşa hazır…
Just Dance Dünya Şampiyonu Bir Türk Oldu! Just Dance Dünya Şampiyonu Bir Türk Oldu!Just Dance Dünya Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Paris'de düzenlendi. Şampiyonun sonunda kupayı kaldıran isim, Ankara'dan yarışmaya katılan… Horizon Zero Dawn Beğenildi Horizon Zero Dawn BeğenildiGuerilla Games tarafından Playstation 4'e özel olarak geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn için ilk inceleme yazıları yayınlandı.…
Yerli Girişim BulutSunucu'dan Tamindir Okuyucularına Özel 50 Dolarlık Kredi HTC One X10 Görüntüleri Sızdırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten