Microsoft, İkinciyi Çıkarmadan Üçüncü Nesil Hololens'e Sıçrama Yapacak

Hololens, Microsoft'un tarihindeki en yenilikçi projelerden biri ve şirket bunu geliştirmek için çok fazla gayret gösteriyor. Cihazın önümüzdeki yıllarda kullanıma sunulması ve satışa çıkması için ikinci nesil bir sürümünün olması bekleniyordu, fakat Microsoft farklı bir strateji benimseyerek şimdiden üçüncü nesile odaklanmayı tercih ediyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Microsoft'un ikinci nesil Hololens ile hiç ilgilenmediği, sektörde en hızlı gelişmesi beklenen üçüncü nesile 2019 yılında geçeceği belirtiliyor. Bu gelişen endüstride liderliği korumak isteyen şirket, radikal kararlar alarak "en iyisi" olmayı amaçlıyor. Başka bir deyişle, Microsoft bu dönemde yeni bir Hololens sürümünü çıkarmak için bir gerekçe bulamıyor. Çünkü bu pazarda rekabet edebilecek diğer şirketlerin projeleri halen geliştiriliyor ve bir adım önde olmayı tercih ediyor.

Diğer yandan, ikinci nesil HoloLens'i geliştirmek, şirketin üçüncü nesil geliştirme çalışmalarını yavaşlatacak ve 2019 planlarını suya düşürecek. Microsoft, üçüncü nesil HoloLens'in ilk model kadar yenilikçi olmasını bekliyor ve bu nedenle şirket tüm çabalarını bu alana odaklamak istiyor.

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