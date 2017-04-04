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Microsoft iPhone İçin Yeni Bir Kamera Uygulaması Yayınladı

Sprinkles

Microsoft'un iPhone cihazlar için geliştirdiği yeni kamera uygulaması Sprinkles, iPhone ile çektiğiniz fotoğraflara otomatik olarak küçük notlar ve eğlenceli ögeler ekliyor. Her ne kadar Microsoft imzalı olsa da ne yazık ki, bu uygulamadan Windows 10 Mobile ve Windows Phone kullacıları yararlanamıyorlar.

Sprinkles adı verilen uygulama makine öğrenme sistemiyle her fotoğrafı kişiselleştirerek üzerine notlar ekliyor. Uygulama sadece insanlar için değil, hayvanlar ve cansız objeler için de bu işlemi yapabiliyor.

Sprinkles, fotoğraflara yazılar yapıştırmak dışında çıkartma ve emoji de eklemenize de imkan veriyor. Sprinkles yüzünüzü tarayıp yaşınızı tahmin ederek size uygun çıkartmaları kendisi seçiyor. Bu özelliği kullanmak için portre veya selfie şeklinde fotoğraf yüklemeniz ya da çekmeniz gerekiyor. Aynı zamanda benzediğiniz ünlüyü de bu uygulama ile keşfedebilir, çektiğiniz fotoğraflara sonradan bıyık ve farklı aksesuarlarla renk katabilirsiniz.

Sprinkles

Uygulamayı indirmek için telefonunuzun en az  iOS 9.3 ve üzeri yazılıma sahip olması gerekiyor. Söylenenlere göre, Microsoft’ un gelecekte bu uygulamayı Windows 10 işletim sistemli telefonlara uyumlu hale getirmek gibi bir niyeti de yokmuş. Microsoft'un Sprinkles uygulaması henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı, ama yinede bu linki takip ederek uygulamayı incelemeniz mümkün.

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Yazar: - 04.04.2017

Microsoft iPhone İçin Yeni Bir Kamera Uygulaması Yayınladı İçin Yorum Yaz

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