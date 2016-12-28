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Microsoft Lumia Telefonlar Artık Online Mağazalardan Kaldırılıyor

Microsoft Lumia Artık Online Mağazalardan Kaldırılıyor

Microsoft'un Lumia telefonları artık ABD'deki çevirimiçi mağazalarda bulunmuyor. Tüm konfigürasyonlarının ve farklı renklerinin 'Stokta Yok' olarak işaretlendiği Lumia'lar kullanıcılar arasında merak yarattı. 

Microsoft, birçok başarılı modeli olan Lumia akıllı telefonları piyasadan çekmeye mi hazırlanıyor? Son zamanlarda kullanıcıların en çok merak ettiği sorular arasında bu yer alıyor. Bazı insanlar uzun süredir ortalıkta dolaşan Microsoft'un bu telefon serisini öldürmeyi düşündüğü söylentisine inanıyor. Haksız da değiller:

 Microsoft Luımia Çevirimiçi Mağazada Yok

Microsoft'un bir süredir Surface Phone üzerinde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Lumia telefonların satışını pek önemsemeyeceği aşikar. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan yetkililer, insanların talebi olduğu takdirde satışların devam edeceğini ama fazla bir ürünü sunmak istemediklerini söylüyor. Şuanda ABD'de çevirimiçi mağazada hiçbir ürün "Stokta Var" olarak gözükmüyor. Microsoft'un bu konuda açıklaması olmadığından, ilerleyen dönemlerde telefonun satışının yapılıp yapılamayacağını söylemek zor. 

Her ne kadar konuşmak için erken olsa da Microsoft, Lumia serisinin sonunu getirmiş olabilir. İlerleyen dönemde neler olacak hep birlikte göreceğiz.

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Microsoft Lumia 650: Windows 10'lu Fiyat Performans Canavarı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 28.12.2016

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