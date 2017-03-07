?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımMicrosoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler Başlıyor

Microsoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler başlıyor

Microsoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler başlıyor

Gizlilik ve güvenlik özelliklerini işletim sisteminde önemli bir yere koyan Microsoft, Windows 10 güncellemelerin artık yüzde 65 oranında daha az yer tutacağını açıkladı.

Microsoft, bu yeni güncelleme sistemine Unified Update (birleştirilmiş güncelleme) adını veriyor Windows 10 sürüm 14956 güncellemesi ile bu sistem tüm Insider üyesi kullanıcılara servis edilmeye başlanacak. Birleştirilmiş Güncellemeler bundan böyle Windows 10 için gerekli olan güncellemelerin daha hızlı, vakit almadan, küçük dosyalar olarak indirilmesine olanak verecek. Güncellemenin kategorisine göre, artık güncellemeler işletim sisteminde yüzde 35 ile yüzde 65 oranında daha az yer kaplayacağını açıklayan Microsoft, kullanıcıların bilgisayarlarında sadece gerekli güncellemelerin algılanarak servis edileceğini raporladı. Bu durumda tüm işletim sistemi kümülatif olarak kendini yeniden yüklemek zorunda kalmayacak, her PC için gerekli olduğu saptanan parçalar yüklenecek.

Windows 10 güncellemeleri standart olarak 2.5GB kadar bir paket olarak geliyordu, UUP (unified update package) sistemiyle bu rakam 960MB'a kadar indirgenebiliyor.

UUP güncellemeleri bu yıl içerisinde gelmesi programlanan Redstone 3 kod adlı sürümle birlikte kullanılmaya başlanacak.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

İndir
Windows 10 Teknik Önizleme
Windows 10 Teknik Önizleme Windows 10 Teknik Önizleme

Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını Yayınladı

Windows 10 Güncellemelerden Sonra PC'leri Yeniden Başlatmayacak

Windows 10, Uygulama İndirme İşlemlerinize de Karışacak!

Editöre Yaz:
Yazar: - 07.03.2017

Microsoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler başlıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir Son zamanlarda akıllı telefon sektöründe radikal kararlar alınıyor. Telefonları daha ince yapabilmek adına kulaklık girişini ortadan kaldırmak…
Samsung Galaxy Note 8'in Kod Adı Ortaya Çıktı: 'Great' Samsung Galaxy Note 8'in Kod Adı Ortaya Çıktı: 'Great'Samsung Galaxy Note 7 felaketinin ardından, Samsung'un yeni bir Galaxy Note 8 akıllı telefon piyasaya çıkarması biraz şüpheliydi. Şirket, yeni… Switch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol Oldu Switch, Nintendo Tarihinde En Hızlı Satılan Konsol OlduNintendo'nun son yıllarda çıkardığı konsollar düşünüldüğünde, oyuncular nezdinde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Oyunları ile…
Riot Games Hilecilere Açtığı Davadan 10 Milyon Dolar Kazandı Nokia 3310 ve Silah Arkadaşları Satışa Sunuldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten