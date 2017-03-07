Microsoft Müjdeli Haberi Verdi: Birleştirilmiş Güncellemeler başlıyor

Gizlilik ve güvenlik özelliklerini işletim sisteminde önemli bir yere koyan Microsoft, Windows 10 güncellemelerin artık yüzde 65 oranında daha az yer tutacağını açıkladı.

Microsoft, bu yeni güncelleme sistemine Unified Update (birleştirilmiş güncelleme) adını veriyor Windows 10 sürüm 14956 güncellemesi ile bu sistem tüm Insider üyesi kullanıcılara servis edilmeye başlanacak. Birleştirilmiş Güncellemeler bundan böyle Windows 10 için gerekli olan güncellemelerin daha hızlı, vakit almadan, küçük dosyalar olarak indirilmesine olanak verecek. Güncellemenin kategorisine göre, artık güncellemeler işletim sisteminde yüzde 35 ile yüzde 65 oranında daha az yer kaplayacağını açıklayan Microsoft, kullanıcıların bilgisayarlarında sadece gerekli güncellemelerin algılanarak servis edileceğini raporladı. Bu durumda tüm işletim sistemi kümülatif olarak kendini yeniden yüklemek zorunda kalmayacak, her PC için gerekli olduğu saptanan parçalar yüklenecek.

Windows 10 güncellemeleri standart olarak 2.5GB kadar bir paket olarak geliyordu, UUP (unified update package) sistemiyle bu rakam 960MB'a kadar indirgenebiliyor.

UUP güncellemeleri bu yıl içerisinde gelmesi programlanan Redstone 3 kod adlı sürümle birlikte kullanılmaya başlanacak.

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