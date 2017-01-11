Microsoft, Otomobillerden Başlayarak Geleceğin Kentlerini İnşa Etmek İstiyor

Bir an için bağımsız otomobiller hakkında bildiklerinizi unutun. Çünkü gelecekte birbirinden bağımsız hiçbir şey olmayabilir. Hazırsanız başlayalım, trafik akışından daha fazlasını geliştirmek için verileri merkezi bir sunucuya gönderen, çok çeşitli veri bağlantılı araçlar gelebilir. Trafiğe zaman kazandıracak, kazaları önleyecek, yakıt tasarrufu sağlayacak, daha iyi navigasyon rotaları bulacak ve çok daha fazlasını muhteşem bir projede görebiliriz. Microsoft, otomobillerden başlayarak geleceğin kentlerini inşa etmek istiyor.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomobil sektöründe radikal değişiklikler bizi bekliyor olabilir. Bu süreçte alıcılar bilinçli tüketim yolunu tercih ederlerse iyi olur, çünkü otomobiller şeylerin internetine, ofise veya eve, karayoluna, altyapıya ve hatta ötesine bağlanabilecekler. Bu gelecek çok uzak değil, mevcut son model araçların çoğunun akıllı sistemlerle donatıldığını görüyoruz. Microsoft'ta bulutta çalışan bir gelecek hayal ediyor. Otomobil sektöründeki otomobil üreticilerinin ve şirketlerin teknolojiyi inşa etmesi, verileri analiz etmesi ve sürücülere yardım etmeleri için Microsoft Connected Vehicle Platform, yani Microsoft Bağlı Araçlar Platformunu kuruyor.

Microsoft'tan Doug Seven, platformun bir takım Lego blokları gibi olduğunu, arabadaki elektronik ödemeler, trafik bildirimi veya kaza önleme gibi şeylere yardımcı olabileceğini söyledi. Bunu söylerken gerçekten güzel bir örnek verdi: Diyelim ki evde oturuyorsunuz, acil bir toplantıya katılmanız gerekti. Dizüstü bilgisayarınızdan Cortana'yı açıyorsunuz ve sanal asistan size trafikte bir aksama olup olmadığını bildiriyor. Toplantıya geç kalacağınız kesinleşirse de, Cortana bu sefer size geç kalacağınızı ve toplantıya konferans ile katılma talebiniz olup olmadığını soruyor. Kabul ederseniz sanal asistan sizi çağrı kalitesi yüksek bir rotaya yönlendiriyor. Bu ihtimallere bir de yakıtınızın az olduğunu eklersek, rotanız boyunca var olan sevdiğiniz bir benzin istasyonuna yönlendiriliyorsunuz. Yani arkanıza yaslanın ve arabanızı sürün, sanal asistan sizin için düşünecektir.

Bu durum otonom sürüşten oldukça farklı. Üstelik veri odaklı sürüş, yoğun hayatımızda mükemmel bir fark yaratacak. Güvenlik açısından nasıl işe yarayacağına Doug Seven başka bir örnek daha verdi. Aracınızı kullanırken, buluta bağlanıp yol sorunlarını arayabiliyorsunuz. Sizinle birlikte birçok otomobilde buluta bağlı olduğundan, diğer araçlardan gelen raporlara dayanarak birkaç kilometre ötedeki her şeyden haberdar olabilirsiniz. Olasılıklar değerlendirileceğinden, farklı bir rota seçmeniz güvenlik açısından iyi olacaktır.

İlerleyen yıllarda bu tür gelişmeler bizi akıllı şehirlere götürecek. Zengin veriler, şehir planlamacılarından tutun da her kesimin akıllı yollar izlemesine yardımcı olacak ve gerçek zamanlı sonuçlar almamıza imkan tanıyacak. Her şeyin nasıl çalıştığına dair açıklayıcı videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

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