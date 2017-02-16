Microsoft Project Scorpio Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Hatırlanacağı üzere Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 4 Pro oyun konsolunu satışa sunmuştu, Microsoft ise Xbox One oyun konsolunun gelişmiş versiyonu olan Project Scorpio'yu geliştirdiğini duyurmakla yetinmiş, bu oyun konsolunu satışa sunmamıştı. PlayStation 4 Pro'nun yakaladığı başarı göz önüne alındığında Microsoft'un Project Scorpio için elini çabuk tutması gerektiğini söyleyebiliriz. Microsoft daha önceden Project Scorpio çıkış tarihi için tek bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada da Project Scorpio'yu E3 2017'den önce göremeyeceğimiz bildiriliyordu. Resmi Xbox Twitter hesabından yapılan yeni bir paylaşım ise bize Project Scorpio'nun resmi tanıtım tarihini gösteriyor. Bu bilgiye göre Project Scorpio'nun bütün detayları 11 Haziran 2017 Pazar günü oyuncularla paylaşılacak.

Microsoft'un daha önceki açıklamalarıyla paralel olarak Project Scorpio tanıtım tarihini E3 2017 öncesine çekmediğini görüyoruz. Bu tanıtımda muhtemelen bir süredir söylentileri ortada dolaşan Project Scorpio özellikleri, donanımı, Project Scorpio fiyatı, tasarımı, hangi ülkelerde satışa sunulacağı gibi bilgiler paylaşılacak.

Microsoft'un Project Scorpio'yu tanıtmakta bir hayli geç kalacağı düşünülürse, yeni oyun konsolunda oyuncuların uzun süreli bekleyişine değecek büyük özellikler olması gerekiyor. Aksi takdirde Project Scorpio, PlayStation 4 Pro'nun gölgesinde kalabilir.

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