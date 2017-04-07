Microsoft Project Scorpio Özellikleri Resmi Olarak Tanıtıldı!

Microsoft'un "bugüne kadar üretilmiş en güçlü konsol" olarak nitelendirdiği Xbox One oyun konsolunun geliştirilmiş versiyonu olan Project Scorpio resmi olarak tanıtıldı. Project Scorpio özellikleri de detaylandırılarak oyun dünyasıyla paylaşıldı. Bunun yanısıra Project Scorpio çıkış tarihi için 2017 tatil dönemi işaret ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Sony, geçtiğimiz sene PlayStation 4'ün gelişmiş versiyonu PlayStation 4 Pro'yu tanıtmıştı ve bu oyun konsoluyla ticari olarak başarılı olmuştu. Bu durum karşısında Microsoft'un sessiz kalması beklenemezdi. Doğal olarak da Microsoft, Xbox One'ın gelişmiş bir versiyonunu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Project Scorpio'nun tanıtımında yeni konsolun sadece doannımsal özellikleri duyuruldu, konsolun nasıl göründüğü ve Project Scorpio fiyatı gibi bilgiler maalesef paylaşılmadı.

Project Scorpio, beklenildiği üzere 4K oyun deneyimi ve sanal gerçeklik tecrübesi yaşatmayı amaçlayan bir oyun konsolu. Microsoft, Project Scorpio'yu tanıtırken PlayStation 4 Pro'ya taş atıyor ve konsolunun oyunları gerçek 4K çözünürlükte sıkıştırılmamış pikseller kullanarak çalıştıracağını iddia ediyor. Üstelik 60 FPS vurgusu da yapılıyor ve herhangi bir şeyden kırpmadan oyunların 60 FPS'de çalışacağı dile getiriliyor.

Microsoft'un açıkladığı Project Scorpio teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci 2.3 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci Grafik İşlemci 1.172 MHz, 40 hesaplama ünitesine ve 6 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU Bellek 12 GB GDDR5 Bellek Bant Genişliği 326 Gbps Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk Optik Sürücü 4K UHD Blu-Ray okuyucu

PlayStation 4 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekildeydi:

İşlemci 2.1 GHz, x86 mimarisine sahip 8 çekirdekli işlemci Grafik İşlemci 911 MHz, 36 hesaplama ünitesine ve 4.2 teraflop hesaplama gücüne sahip GPU Bellek 8 GB GDDR5 Bellek Bant Genişliği 218 Gbps Sabit Disk 1 TB kapasitede 2.5" sabit disk Optik Sürücü Blu-Ray okuyucu

Project Scorpio PlayStation 4 Pro karşılaştırması yapıldığında Project Scorpio'nun PlayStation 4 Pro'dan çok daha güçlü bir konsol olduğu görülebiliyor. Fakat iş burada bitmiyor; çünkü Project Scorpio bu donanım gücünden faydalanacak, "Project Scorpio'ya özel" oyunlara ihtiyaç duyuyor. Project Scorpio'nun tanıtımında Fallout 4'ün 4K çözünürlükte Project Scorpio üzerinde oynanabileceğinden bahsediliyordu. Fakat diğer Project Scorpio'ya özel oyunların ne olacağını ve hangi farklara sahip olacaklarını henüz bilemiyoruz.

Project Scorpio için çıkacak oyunları, konsolun tasarımını ve diğer özelliklerini elimize bilgi ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.

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