Microsoft Project 2016, Microsoft’un iş kullanıcılarına özel sunduğu Türkçe proje yönetimi yazılımı. Microsoft Project Standard ve Microsoft Project Professional olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Ofis yazılımları gibi ücretsiz deneme sürümü indirip kullanabiliyorsunuz.

Microsoft Office programının bir parçası olan Microsoft Project, projelerinizi hızlıca başlatmanıza ve kolaylıkla yürütmenize yardımcı oluyor.

Sıfırdan proje planı oluşturmakla zaman kaybetmemeniz için önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir yerleşik şablonlar, proje planlama sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan Gantt grafikleri gibi zamanlama özellikleri ve hazır doldurulmuş açılır menüler, proje ilerleme durumundan mali bilgilere detaylı bilgiler içeren; daha da önemlisi tüm cihazlardan erişilebilen kullanıma hazır raporlar, görevlerden yaklaşan kilometre taşlarına kadar tüm proje etkinliklerini gösteren yine özelleştirebildiğiniz ve projeyi birlikte yürüttüğünüz kişilerle paylaşabildiğiniz zaman çizgileri gibi iş yükünü hafifleten, hızlandıran araçlar sunuyor Microsoft Project.

Bu noktada Microsoft Project Standard ile Microsoft Project Professional arasındaki farkları sorabilirsiniz. Professional sürümde Lync ile birlikte çalışma, kaynak yönetimi, SharePoint görev eşitlemesi, Project Online ve Project Server senkronizasyonu özelliklerine sahip oluyorsunuz. Standard sürüm, görevlerinizi, zamanlamaları ve masraflarınızı yönetmeniz ve rapor hazırlamanız için yeterli.

"Not: Microsoft Project Standard 2016 ve Microsoft Project Professional 2016, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Dil değiştirme, yama uygulama işlemleri yapmanız gerekmiyor."