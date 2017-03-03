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Microsoft, Sınırsız OneDrive Depolama Alanını Kesiyor

Sınırsız OneDrive Depolama Alanı Kesiliyor

Microsoft, ilk olarak 2015 yılının sonlarında ücretsiz ve sınırsız OneDrive depolama alanını keseceğini açıklamıştı. Bu açıklama, sınırsız veri depolama için OneDrive'a güvenmeyi tercih eden kullanıcıları pek memnun etmemişti. Şirket, ücretsiz depolama alanı sınırını 5 GB'a düşürdüğünü ve bunun Office 365 kullanıcıları için de geçerli olduğunu belirtmişti. Şimdi ise 1 Mart tarihinden itibaren sınırsız depolama alanı kullananların kısıtlama tarihleri belirlendi. Kullanıcılar artık 1 terabaytlık bir üst sınıra sahip olacaklar. 

Microsoft, sınırsız OneDrive depolama alanını Office 365 kullanıcıları için sunacağına söz vermişti. Kısa süre sonra bunu karşılayamayınca da çok fazla tepkiyle uğraşmak zorunda kaldı. Şirket, bu değişikliğin sebebini aşırı miktarda depolama alanı kullananlara bağlıyor. Çünkü bazı kullanıcılar, Office 365 ile sunulan sınırsız depolama alanını 75 terabayt'a kadar kullanmış ve şirket, bunun sürdürülemez bir şey olduğuna kanaat getirmiş. 

Bildiğiniz üzere Microsoft, ücretsiz OneDrive depolama alanını 15 GB'dan 5 GB'a düşürerek birtakım değişiklikler yapmıştı. Üstelik 100 GB ve 200 GB gibi planlar sunmayı da bırakmıştı. Şimdi ise Office 365 kullanıcılarına 1 TB'lık bir üst sınır koyuyor. Bu değişikliğin ise 48 saat içinde bütün kullanıcılara ulaşacağını belirtiyor. 

Hali hazırda OneDrive'da 1 TB'dan fazla dosyanız varsa, hesaplarınızı "kota moduna" getirebilir ve 3 ay içerisinde 1 TB'în altına düşürebilirsiniz. 

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Microsoft'un OneDrive'daki Kota Küçültme Kararına Tepkiler Büyüyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.03.2017

Microsoft, Sınırsız OneDrive Depolama Alanını Kesiyor İçin Yorum Yaz

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