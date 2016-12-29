Microsoft Skype Artık Otomobillerde de Kullanılacak

Uzak görüşmelerde son derece kullanışlı olan Skype sohbet uygulaması bundan böyle arabalarda da kullanılabilecek. Microsoft, Skype Business uygulamasını son model Volvo S90 serisi ile bütünleştiriyor.

Volvo S90 serisi ile beraber Skype üzerinde masa üzerinden yapılan özelliklerin hemen hepsi bu araçlarda kullanılabilecek. Akıllı telefonla bütünleşerek hizmet verecek olan uygulama Microsoft’unda Android Auto ve Apple CarPlay gibi bir alt yapıya doğru rotasını çevirdiğinin de bir kanıtı olarak görülüyor Daha önce Microsoft’un böyle bir planı olabileceğini Google, Apple ve Microsoft 2017’de Neler Yapacaklar? Haberimizde de detaylı olarak anlatmıştık. Bu adımdan sonra Cortana’nın da yeni model araçlara gelerek hizmet verebileceği de haberde detaylı olarak anlatılıyordu. Microsoft Skype, Volvo’larda sürücünün bulunduğu konum, rota ve zaman gibi referansları da değerlendirerek farklı bir mobil hizmeti verecek.

Skype’ın daha önce bir çok eleştiriye hedef olan görüşme ses kalitesinin de bu gelişmeyle beraber iyileştirileceği gelen haberler arasında.

Skype Artık Hesap Olmadan Kullanılabiliyor