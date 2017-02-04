Microsoft, Skype'ın Eski Sürümleri Kullanılsın İstemiyor

Microsoft, yaptığı açıklama ile eski Skype sürümü kullanıcılarının, yeni sürüme geçmeleri gereken son tarihin 1 Mart olduğunu açıkladı. Bu tarihten sonra eski sürümü kullananların, uygulamada oturum açamayacakları da söylendi.

Yakın zaman sonra VoIP isimli, yeni bir mimariye geçiş yapacak olan Microsoft, bu sebeple herkesi yeni sürüme davet etmeye başladı. VoIP ile birlikte gelişmiş özellikler kazanacak olan Skype'ın, bulut üzerinden dosya paylaşımı, video arama kaydetme, mobil cihazlar üzerinden gruplarla video görüşmeler gibi özellikleri kullanıma alacağı da söylenenler arasında yer almıştı.

Microsoft, bu karardan etkilenen bütün kullanıcıların Windows ve Mac üzerinde olduğunu söylerken, kullanıcılarının Skype hizmetini kesintiye uğramadan kullanabilmeleri için yeni sürüme geçmelerinin şart olduğunun da altını çizdi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklama da şöyle oldu:

"Kullanıcılarımıza olası en iyi Skype deneyimi sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve onların da gerekli olanlarını yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla, 1 Mart'tan başlayarak, Windows masaüstü (7.16 ve altı) veya Skype for Mac (7.0 - 7.18) ve daha eski Skype sürümünü çalıştıran kullanıcılar artık oturum açamayacak. Bu kullanıcılardan biriyseniz, yapmanız gereken tek şey yeni güncellemeyi indirmek."

Windows 10 ile birlikte Skype'ı edinenlerin etkilenmeyeceği bu değişiklikten siz de etkilenmemek istiyorsanız, hemen aşağıda yer alan indirme bağlantılarını kullanarak, Skype'ın en güncel sürümlerini edinebilirsiniz:

Skype Artık Hesap Olmadan Kullanılabiliyor