Microsoft Varlığını Unuttuğumuz Sosyal Ağını Kapatıyor

Microsoft Research'ün FUSE Labs bölümünün az bilinen ve muhtemelen en çok unutulan sosyal ağ projesi So.cl kapanıyor. 2011 yılı sonunda, "iletişim değil, işbirlikçi tüketim" sloganıyla yayın hayatına başlayan So.cl, başlangıçta öğrenciler için açılmıştı, ancak kısa süre sonra herkese açıldı ve mobil cihazlara destek dahi eklenmişti. Şimdi ise bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan So.cl, siber uzayda yerini alanlar arasına katılıyor.

Biraz geriye gidecek olursak, projenin fikri lansman öncesi ilk sızdırıldığında, birçok insanı Microsoft'un doğrudan Facebook ile rekabet edebileceği bir sosyal ağ kurduğunu varsaydı. Çünkü o zamanlar neredeyse bütün şirketler Facebook'a rakip bir proje geliştirmeye eğilimliydi. Hatta 2010 yılında başlatılan Google Buzz hizmeti buna iyi bir örnek olacaktır.

Facebook bu çabaların hepsini boşa çıkardı. Herhangi bir siteye üye olurken bile, 'Facebook ile Üye Ol' gibi seçenekler görebiliyor ve ziyaret ettiğimiz her yerde onun izine rastlıyorduk. So.cl ise adını bile günlük hayatta kullanmadığımız bir projeydi. Biraz görsel içerik açısından incelerseniz, Pinterest tarzı bir hizmete benzetebilirsiniz.

So.cl, ana akım sosyal medya platformlarının dışında sessizce varlığını sürdürdü. Şimdi de beş yıldan fazla bir süre sonra, 15 Mart tarihinden itibaren kapanacağı açıklandı.

Uygulamaya Git So.cl İlgi Alanlarına Dayalı Sosyal Paylaşım Ağı

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