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Microsoft Surface Phone Çıkış Tarihi Sızdırıldı Ama Biraz Şüpheli Görünüyor

Microsoft Surface Phone Çıkış Tarihi Açıklandı

Windows Phone üretim bandını tamamen iptal eden Microsoft'un, yeni nesil Surface Phone cihazlarının çıkış tarihleri belirlendi. Ancak olumsuz bazı söylentiler de var.

Geçen yıldan bu yana Surface Phone'ların çıkış tarihi hakkında birçok spekülasyon okumuştuk. Windows Phone'un piyasada tutunamaması Microsoft'u neredeyse telefon üretmekten vazgeçirecekken Surface Phone şirket için bir umut ışığı olmuştu ama ne zaman gelecekleri tam bir muammaydı.

Hakkında çıkan haberlerle her akıllı telefon kullanıcısının rüyası olan Surface Phone akıllı telefonlar, bu yıl Windows 10 Creators Update yani Windows 10 geliştiriciler güncellemesinde tanıtılarak onu takip eden ay piyasaya sürebilir. Bu da Mayıs ayı içerisinde Surface Phone'lara sahip olabileceğimiz anlamına geliyor. Küresel dağıtım planı henüz belli olmayan bu cihazlar Türkiye'de ne zaman raflara yerleşir henüz bunu bilemiyoruz. Ancak Microsoft'un elini hızlı tuttuğunu söyleyebiliriz ama sonuç olarak yılın ikinci yarısını beklememiz gerekebilir.

Söylentiler Microsoft Surface Phone cihazların özelliklerine bakıldığında böyle bir cihazın hiç çıkmayabileceğini de fısıldıyorlar. Bu tezi savunanlar Apple ve Samsung gibi pazarda kök salmış markalar yüzünden Microsoft'un yeni bir "akıllı telefon" macerasına girmek istemeyeceğini söylüyorlar. Bakalım zaman ne gösterecek.

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Yazar: - 20.02.2017

Microsoft Surface Phone Çıkış Tarihi Sızdırıldı Ama Biraz Şüpheli Görünüyor İçin Yorum Yaz

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