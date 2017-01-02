Microsoft Surface Pro 5'in 2017'nin İlk Çeyreğinde Çıkması Bekleniyor

Microsoft'un yeni bir Surface Pro üzerinde çalıştığını bilmeyen kalmadı. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberlerde de sizleri bu konuda bilgilendirmiştik. Fakat şirketin şimdiye kadar Surface Pro 5 hakkında bir açıklaması olmadı. Buna rağmen sızdırılan bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni atılan bir iddia ise, Microsoft Surface Pro 5'in 2017'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Microsoft'un Surface Pro cihazları oldukça sağlam ve güçlü olmasıyla dikkat çekiyor. Son birkaç yıldır pazardaki başarıları düşünüldüğünde yeni bir Surface beklentileri de giderek artıyor. Başlangıçta 2016 yılının sonuna doğru çıkması beklenen yeni cihazlar için maalesef adım atılmadı. Tayvan'dan gelen son raporda da, Surface Pro 5'in 2017'nin ilk çeyreğinde çıkacağı ve Ultra HD bir ekranın yanı sıra, manyetik yükleme kapasitesine sahip bir kalemle de özelleştirilebileceği iddia edildi. Bu noktada yeni Surface Pro hakkında pek ayrıntı olmadığını yinelemekte fayda var. Sadece Intel'in en yeni işlemcilerinden birinin olacağını ve üst düzey bir donanıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sızdırılan bazı bilgileri sizlerle paylaşalım:

Surface Pro 5 Özellikleri

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilerde Surface Pro 5'in Intel Kaby Lake işlemciye, 512 GB'a kadar SSD depolama alanına, USB Type-C ve Thunderbolt bağlantı noktalarını seçebilme özelliğine ve kablosuz ve manyetik olarak şarj edilebilen yeni bir kaleme sahip olacağına dair veriler var. Diğer yandan Intel'in Kaby Lake mimarisinin 4K desteğine sahip olması, Surface Pro 5'in de bu ekran çözünürlüğüne kadar yükseltilebileceği yorumlarına sebep oluyor.

Microsoft Surface Pro 5'in Özellikleri Sızdırıldı

Microsoft Surface Pro 5 Hakkında Detaylar Sızıyor