Microsoft, Surface Dial İçin Yeni Bir Video Yayınladı

Microsoft, ekim ayında Surface Studio isimli yeni cihazıyla birlikte duyurduğu aparatı Surface Dial için yeni bir video yayınladı. Videoda Surface Dial'ın kullanım alanlarına dair ayrıntılı bilgiler verildi.

Microsoft Blog'dan Mollie Ruiz-Hopper'ın sunumuyla hazırlanan videoda, Surface Dial'in kullanım alanlarından bahsedilirken, bunlara dair ayrıntılı örnekler de verildi. Apple'ın neredeyse tekel olduğu all-in-one yani hepsi bir arada bilgisayar sektörüne Surface Studio ile adım atan Microsoft, daha çok profesyonel kişilerce kullanılması için bir bilgisayar tasarlamıştı. Güçlü donanımının yanı sıra Surface Dial ile profesyonellerin işini bir hayli kolaylaştırmayı düşünen şirket, bu girişimiyle oldukça beğeni toplamıştı.

99 dolar fiyat etiketiyle satılacak Surface Dial ise bir tür kısayol aparatı. Kullanılmak istenilen programların bazı özellikleri Dial üzerine atanarak, aparatı çevirmek ya da üzerine hafifçe dokunmak suretiyle bu kısa yollara kolayca ulaşılabiliyor. Birçok uygulamada işi hızlandıran ve kullanımı kolaylaştıran bu aparat için yayınlanan video da tam olarak bunun uygulanışını, farklı programlar üzerinden gösteriyor.

Windows Store üzerine eklenen küçük bir eklenti ile geliştiricilerin programlarına ekleyebildikleri Surface Dial desteğiyle birlikte piyasada çokça kullanılan her programın aparata destek vermesi de gündemde. Dial için yayınlanan o videoyu ise hemen aşağıdan görebilirsiniz:

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