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Microsoft ve Qualcomm İsrailli Güvenlik Şirketine Yatırım Yaptı

team 8 yatırım

Microsoft ve Qualcomm'un yatırımları yöneten birimleri, İsrailde kurulan ve siber güvenlik hizmetleri veren Team8 isimli bir şirkete yatırım yaptılar. Team8, geçtiğimiz hafta 92 milyon dolarlık bir başka yatırım aldığını da duyurmuştu.

İsrail'e yönelen siber tehditleri engellemek amacıyla kurulan ve bünyesine dahil ettiği diğer şirketlerle büyümeye devam eden Team8, geçen hafta başında Citi China ile 92 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma Citi China'nın güvenlik sorunlarını ele alma ve çeşitli çözümler üretme üzerine atılmıştı. Yapılan anlaşmanın hemen ardından da Microsoft ve Qualcomm yatırımları açıklandı.

Team8'in yatırımcılarının sadece bu üç şirketle sınırlı olmadığını da belirtelim, bugüne kadar Cisco, AT&T, Accenture, Nokia, Singapore’s Temasek, Japan’s Mitsui, Bessemer Venture Partners, Google ve Eric Schmidt’in Innovation Endeavors and Marker LLC isimli şirketi, bu güvenlik önlemleri geliştiren girişime yatırım yapmışlardı. 

Bir ya da iki sene önce haftada 20 bin şirketi, hem ülkenin siber savunması için geliştirmeler yaptılar hem de diğer ülkelere de geliştirdikleri bu koruma uygulamalarını satmaya başladılar. Microsoft gibi şirketler de ülkede gelişmeye başlayan bu sektöre hemen girip, pastadan pay almaya çalışıyorlar.

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Yazar: - 09.01.2017

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