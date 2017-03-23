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Microsoft ve Toyota, İnternete Bağlı Arabalar İçin Anlaştılar

microsoft toyota patent

Microsoft, arabalarda internet bağlantısı sağlanmasına yönelik geliştirdiği teknolojisine dair patent aldı. Bu teknolojiyi de Toyota'nın arabalarında kullanmaya başlayacağını açıkladı. 

Teknoloji devi Microsoft, halihazırda arabalarda kullanılan işletim sistemleri, Wi-Fi, hareket sensörleri, ses tanıma ve bavigasyon gibi araba üreticilerinin işine yarayan onlarca patenti elinde bulunduruyor. Arabalar gün geçtikçe tekerlekli bilgisayarlara doğru evrilirken, Microsoft da Intel, Qualcomm ve Google'un da yaptığı gibi bu alana olan yatırımlarını ve Ar - Ge çalışmalarını arttırıyor. 

"Yazılım geliştiricileri için yeni ve heyecanlı bir alan olan arabalar, sektör için devasa bir pazar" şeklinde bir açıklama yapan Microsoft yetkilileri, Toyota ile yaptıkları anlaşmayı duyurdukları basın toplantısında, yeni teknolojiler üretmekten zevk duyduklarının da altını çizdiler. 

Microsoft'un "bağlantılı arabalar" için geliştirdiği ve patentini aldığı yeni teknolojiler, dosya muhafazası, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojilerini de kapsıyor. Özellikle arabaların bakım zamanlarını tahmin eden ve bu konuda sürücüyü uyaran yeni sistem, araç sahiplerinin sürekli kullandığı yollarda gidilebilecek eğlenceli mekanları dahi sürücüye söyleyebiliyor. Yapay zekaya ve kullanım alışkanlıklarına dayanan bu yeni teknolojiler, sürücüler için daha kişiselleştirilmiş bir araba deneyimi sunmak için kullanılıyor. 

İnternete bağlı arabaların kullanımının artacağı da ön görülenler arasında ve Microsoft da bu alandaki yatırımlarını yoğunlaştırıyor. Araştırma şirketlerine göre 2015'te 6.9 milyon bağlantılı araba yollardayken, bu sayı 2020 yılında 61 milyona kadar çıkacak. 

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Yazar: - 23.03.2017

Microsoft ve Toyota, İnternete Bağlı Arabalar İçin Anlaştılar İçin Yorum Yaz

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