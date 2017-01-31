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Microsoft, Windows 10 Cloud Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Windows Cloud

Microsoft, bulut teknolojisi ile pek ilgisi olmasa da şu an "Windows 10 Cloud" olarak adlandırılan yeni bir işletim sistemi ile Windows 10 ürününü genişletmeye çalışıyor. Her şeyden önce, Windows 10 Cloud'un geliştirildiğine dair pek bir kanıtımız olmadığını ifade edelim; ancak Twitter kullanıcısı h0x0d, mevcut Windows 10 yazılım geliştirme kiti 15003'te bu yeniliğe dair bir referans keşfetti.

Eğer bu referans doğruysa, Windows 10 Cloud, Pro ve Enterprise gibi diğer Windows 10 sürümleri gibi geliştiriliyor olabilir. Diğer yandan Media Player'ı ve diğer çoklu ortam oynatıcılarını içermeyen bir N sürümü ile de gelebilir. Bu konu hakkında tam olarak bilgimiz yok, ama Microsoft'un tamamen evrensel uygulamalara odaklanmış bir işletim sistemi yaratabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. 

Windows 10 Cloud Kiti

Microsoft henüz Windows 10 Cloud için herhangi bir planı olduğundan bahsetmedi. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi almak için Creator Update'in gelmesini bekleyebiliriz. Sizce böyle bir işletim sistemi gerekli mi? 

İndir20 MB
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Yazar: - 31.01.2017

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