Microsoft, Windows 10 İçin Bir Haftada 6 Güncelleme Yayınladı

Geçtiğimiz hafta Microsoft, Windows 10'u birçok güncellemeyle oldukça meşgul etti. Tüm güncellemeler yazılım açıkları ve çeşitli sistem geliştirmeleri ile ilgiliydi.

Bu güncellemeler, işletim sisteminin kararlılığını Windows 10 Creators Update (Windows 10 Geliştiriciler Güncellemesi) için sorunsuz kılabilmek adına hazırlanıp servis edildiler. Windows 10 bugün de bir güncelleme yayınladı. Böylece bu hafta içinde işletim sistemine 6 güncelleme yapılmış oldu.

Windows 10 güncellemeleri farklı işlere yarayabiliyorlar; bir kısmı işletim sisteminde açıkları kapatıyor, kimi güvenlik alt yapısını onarıyor ve güncelliyor, kimi de bunların hepsini yaparken sisteme yeni özellikler de ekleyebiliyorlar. Mart ayının 17'sinden bu yana yeni ve arka arkaya gelen güncellemeler, sistem sürüm numarasını 15061'den 15063'e yükselttiler. Eğer şu anda sürüm numaranız 15061 olarak görünüyorsa önünüzde yüklenecek birkaç güncelleme var demektir.

Bu arada bugün gelecek olan güncelleme Windows Yıldönümü Güncellemesi 14393 numaralı sürümden Windows 10 Creators Update'e yükselmeyi de kolaylaştırıyor.

Windows 10 Creators Update (Windows 10 Geliştiriciler Güncellemesi) sisteme gelmeden Microsoft daha birkaç güncelleme yapacakmış gibi görüyor.

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