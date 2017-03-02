Microsoft, Windows 10 İçin Karma Sanal Gerçeklik Setleri Hazırladı

Microsoft, "Karma Sanal Gerçeklik Seti" adını verdiği Windows 10 üzerinde çalışan setleri satışa çıkarıyor. Bu araç, hem sanal gerçeklik hem de holografik olarak geliştirmeler yapmayı sağlayan, çok amaçlı kafa seti olarak da tanımlanıyor.

Microsoft, çeşitli çevre birimleri üreten firmalarla ortaklık yaptığını geçen sene duyurmuştu. 1 Mart'ta düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansında bu çevre birimlerinden bir tanesi olan Windows Holografic ya da diğer adıyla "Karma Sanal Gerçeklik Seti" tanıtıldı. 300'a dolara varabilen fiyatlarıyla Acer, ASUS, Lenovo, HP ve Dell gibi geliştiricilerin adı altında bu setler raflara yerleşecekler. Cihazların satışı Mart ayının ortalarını bulacak. İlk olarak planlamalar göre piyasaya Acer'ın kafa seti çıkacak, Bu isimlerin hepsi Windows 10 PC'ler üretiyorlar. Setler, üretilen bilgisayarlarda bulunan, Windows 10 Insider ön izleme sürümleri ile bütünleşecek bir SDK ile gelecek. Böylece geliştiricilerin çeşitli uygulamalar geliştirmelerine destek verebilecek. Acer'ın Windows 10 için hazırladığı sanal gerçeklik seti 90Hz kadar hızlı 1440 X 1440 çözünürlükte LCD ekran taşıyor. Ayrıca kulaklık ses sistemini de gövdesinde barındırıyor. HDMI bağlantı ve USB 3.0 veri aktarımı özelliği de taşıyor.

Böylelikle Microsoft'un geliştiriciler için VR ve AR oyun geliştirmeleri daha mümkün kılınıyor, zaten onun için setlerin adı "Karma Sanal Gerçeklik Seti" olarak belirlenmiş.

Bu arada, Microsoft'un Project Scorpio isimli yeni bir konsol projesinin de bu yıl sonunda çıkacağını düşünürsek, şirketin bu projeye AR, VR ve Hololens desteği vermek için hazırlıklarına başladığını da anlayabiliriz.

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