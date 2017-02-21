Microsoft, Windows 10 Redstone 3 Güncellemesini Bu Yıl İçinde Yayınlayacak

Microsoft, şu anda Nisan ayında gelecek olan Windows 10 Creators Update için son rötuşları yapıyor, ancak şirketin sonbaharda gün ışığına çıkması muhtemel ikinci bir işletim sistemi güncellemesi hazırladığı da bir sır değil. Bugün, Windows 10 Redstone 3 güncellemesinin bu yıl için ilk onayını aldık. Avustralya'da bir oturum sırasında yayınladığı slayt ile güncellemeyi doğrulayan Microsoft, Redstone 3'ün 2017'de yayınlanacağını açıkladı.

Oturumların birinde şirket tarafından yayınlanan slayt gösterisi, hem Creators Update'in hem de 2017'de gelecek ikinci güncellemenin bu yıl için planlandığını ortaya koyuyor. Ancak bu güncellemenin zamanı henüz belirtilmemiş ve çıkış tarihinin daha sonra açıklanacağı söyleniyor.

Windows 10 Redstone 3

Daha önce çıkan haberler, son zamanlarda söylediğimiz gibi Microsoft'un Redstone 3'ü sonbaharda piyasaya çıkarmayı planladığını ortaya koymuştu, hedef ise Kasım olarak görünüyordu. Yani henüz doğrulanmamış bilgilere göre Windows 10 Redstone 3, Kasım ayında piyasaya çıkabilir. (Bu arada Redstone'un şu an için bir kod adı olduğunu ve Microsoft'un bu sürüm için farklı bir ad seçeceğini de söylemeden geçmeyelim. Daha önce Redstone 2 kod adı kullanılmıştı, fakat Windows 10 Creators Update ile karşılaşacağız.)

Microsoft, bu yıl Nisan ayında gün ışığını görmesi beklenen Windows 10 Creators Update'in yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Redstone 3'ün ilk buildlerini Insiders programına dahil olanlara gönderebilir. Şu an için, Redstone 3 hakkında hiçbir şey kesin değil, fakat en azından geleceğini ve sonbaharda toplanma şansının iyi olduğunu biliyoruz.

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