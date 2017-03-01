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Microsoft, Windows 10 Yapı 15046 Güncellemesi için ISO Kalıbını Yayınladı

Windows 10 Yapı 15046 ISO Kalıbını Yayınladı

Windows 10 Yapı 15046 ISO kalıbı PC için yayınlanırken, 15043 sürümü de mobil cihazlara geliyor. Her iki güncellemede Windows Insider üyelerine "Fast Ring" üzerinden bugün servis edildi. Bu özelliği açık olan Insider kullanıcıları, PC ve mobil cihazlarında yeni yapıları edinebilecekler.

 Windows 10 Yapı 15046'da ne yenilikler olacak

Aslında Nisan ayında yapılacak olan Windows 10 Creators güncellemesi için eski Windows 10 sürümlerini hazırlamak için servis ediliyor. Uzun zamandır güncellenemeyen Windows 10 sistemlerini yeni gelecek olan Windows 10 Creators güncellemesine hazırlayacak.

Windows 10 Yapı 15046, ağırlıklı olarak Cortana'ya odaklanıyor. En başta Cortana'nın (bizim hiç ilgilenemediğimiz) başlangıç animasyonunu yeniliyor.

PC üzerinde Microsoft Edge tarayıcısının "Flash'ı aç/kapa" butonunu ön taraf çıkıyor. Böylece bu komuta daha hızlı ulaşılabiliyor ve alt menülerde gezinmekten kurtuluyoruz.

Yine Edge tarayıcı da okuma keyfi yenileniyor. PC'de e-kitap okumak için bir çok özellik servis ediliyor. Buna "seli okuma" özelliği de dahil.

Ufak tefek yenilikler-düzeltmeler

  • Artık yeni sürümleri indirirken "başlatılıyor" ibaresi PC'lerden kaldırılıyor.
  • Yine bu sürümler indirilirken indirme yüzdesi göstergesi % 0'da takılmıyor.
  • Çoğu eski sürümde sıkıntılı çalışan Windows+K kısa yolu kablosuz cihazlarla daha kararlı çalışıyor. Dakikalarca cihaz aramıyor.
  • Microsoft Edge tarayıcı da PDF doküman görüntülemek ve işlemek daha kolaylaşıyor.
  • ISO dosyalarına çift tıklandığında Windows Explorer'ın çöküyor olması da onarılmış.
  • Bunun yanı sıra daha onlarca hata ve eksiklik gideriliyor.

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Yazar: - 01.03.2017

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