Microsoft, Windows 10'a Göz Alıcı Görünüm Kazandıran Project Neon'u Sergiledi

Geçtiğimiz günlerde Windows Developers Day adlı etkinlikte Windows 10 işletim sistemi üzerinde yapacağı değişiklikler hakkında bir sunum yapan Microsoft, daha önceden söylentileri ortada dolaşan Project Neon tasarım dilini resmi olarak onaylayarak detaylarını paylaştı. Bilindiği üzere Windows 10 kullanıcıların beğenisine sunulduktan sonra görsel olarak üzerinde çok büyük değişiklikler yapılmadı. Modern bir arayüzü klasikleşmiş Windows işlevleriyle birleştiren Windows 10'un görsel anlamda yetersiz olduğu söylenemez; fakat Project Neon için paylaşılan detaylar bu yeni arayüz tasarım dilinin heyecan verici özelliklere sahip olduğunu bize gösteriyor.

Microsoft yaptığı sunumda Project Neon'un temel amacının Windows 10'a akıcılık, yeni animasyonlar ve bulanıklaştırma gibi yeni görsel efektler kazandırmak olduğunu bildiriyor. Project Neon kapsamlı bir görsel güncelleme olacak ve masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar haricinde HoloLens ve Xbox gibi cihazlarda da fark yaratacak. Microsoft, geliştiricilerin Project Neon'u kullanmaya ve bu uygulama geliştirme arayüzünden faydalanmalaya başlamaları için Windows 10 önizleme sürümlerinde Project Neon API'ına yer vermeye başladı.

Yukarıdaki görselde de görüleceği üzere uygulama pencereleri oldukça sade görünüyor. Pencere kapama, tam ekran yapma ve pencereleri simge durumunda küçültme tuşları uygulama penceresiyle bütünleştirilmiş ve başlık çubuğu kaldırılmış. Bu sayede daha doğal bir görünüm elde edilmiş. Görev çubuğu da sadeleştirilmiş,

Windows 10'un yeni görünümü hakkındaki görüşlerinizi yorum bölümümüzde bizlerle ve diğer kullanıcılarımızla paylaşabilirsiniz. Project Neon hakkında gelişmeleri ve daha detaylı bilgileri önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız.

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