?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımMicrosoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor

Microsoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor

Microsoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor

Microsoft'un kimseler tarafından pek sevilmeyen işletim sistemi sürümü Windows Vista aramızdan ayrılarak, XP ile aynı kaderi paylaşıyor. Windows Vista'ya verilen destek, sona eriyor.

Windows Vista'ya sunulan destek, Microsoft tarafından 11 Eylül 2017'de kalıcı olarak sana erecek, sistem bu tarihten sonra güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri ile hotfix yamalarını artık almayacak. Aslında Windows Vista için destek 10 Nisan 2012'de sona ermişti ancak sistem uzatmaları oynuyordu. Bu uzatılmış destek süresi önümüzdeki ay bitetecek ve işletim sistemi karanlığa karışacak.

Microsoft, Windows XP'ye verdiği desteği kestiğinde yaptığı uyarıları şimdi de Vista için yapıyor. Vista'yı destek süresi tamamlandıktan sonra kullanmak, işletim sistemini PC'nizde güvenlik risklerine ve virüslere açık hale getirecek.

Desteği kesilecek olan Windows Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar için virüs güncellemeleri bir süre daha devam edecek, ancak bu da sürekli bir destek anlamına gelmiyor.

2007'de Windows XP'nin modern görünümlü ve daha yetenekli sürümü olarak hayatımıza giren Vista, Windows işletim sistemleri arasında kullanıcıların çok da ısınamadığı bir sistem olarak sert eleştiriler almıştı. Bundan dolayı birçok kullanıcı XP'den vazgeçmemiş ve kullanmaya devam etmişlerdi. Elbette Microsoft, kullanıcıların güvende olması için Windows 10'a geçmelerini salık veriyor.

Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Google Chrome Artık Windows XP ve Vista'yı Resmi Olarak Desteklemiyor

Windows Vista'nın Ölüm Tarihi Verildi

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.03.2017

Microsoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sony Playstation Konsol Pazarının Yüzde 54'ünü Eline Geçirdi Sony Playstation Konsol Pazarının Yüzde 54'ünü Eline Geçirdi Aslında çok şaşırtıcı bir sonuç olmasa da Sony Playstation pazarda adı geçen 8 oyun konsolu markasının en başında yer alıyor. 207 yılının…
Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını ÇekiyorKarar, daha çok ABD'de bulunan kurum ve kuruluşların YouTube üzerinde gittikçe artan "aşırı içreklerin" sayısının artık kontrol edilmez… Google'ın Guetzli Algoritması, Resim Dosyalarını Yüzde 35'e Kadar Küçültüyor Google'ın Guetzli Algoritması, Resim Dosyalarını Yüzde 35'e Kadar KüçültüyorGoogle özellikle web tasarımında ve sosyal medyada kullanıcıların çok işine yarayacak bir algoritma geliştirdi. Tüm resim dosyalarını yüzde…
Razer ve Gunnar Oyuncular için Özel Gözlük Yaptı Anne Marie ve Cizreli Mehmet Düeti Sosyal Medyada Olay Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ