Microsoft, Windows Vista İşletim Sistemini Tarihe Gömüyor

Microsoft'un kimseler tarafından pek sevilmeyen işletim sistemi sürümü Windows Vista aramızdan ayrılarak, XP ile aynı kaderi paylaşıyor. Windows Vista'ya verilen destek, sona eriyor.

Windows Vista'ya sunulan destek, Microsoft tarafından 11 Eylül 2017'de kalıcı olarak sana erecek, sistem bu tarihten sonra güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri ile hotfix yamalarını artık almayacak. Aslında Windows Vista için destek 10 Nisan 2012'de sona ermişti ancak sistem uzatmaları oynuyordu. Bu uzatılmış destek süresi önümüzdeki ay bitetecek ve işletim sistemi karanlığa karışacak.

Microsoft, Windows XP'ye verdiği desteği kestiğinde yaptığı uyarıları şimdi de Vista için yapıyor. Vista'yı destek süresi tamamlandıktan sonra kullanmak, işletim sistemini PC'nizde güvenlik risklerine ve virüslere açık hale getirecek.

Desteği kesilecek olan Windows Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar için virüs güncellemeleri bir süre daha devam edecek, ancak bu da sürekli bir destek anlamına gelmiyor.

2007'de Windows XP'nin modern görünümlü ve daha yetenekli sürümü olarak hayatımıza giren Vista, Windows işletim sistemleri arasında kullanıcıların çok da ısınamadığı bir sistem olarak sert eleştiriler almıştı. Bundan dolayı birçok kullanıcı XP'den vazgeçmemiş ve kullanmaya devam etmişlerdi. Elbette Microsoft, kullanıcıların güvende olması için Windows 10'a geçmelerini salık veriyor.

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