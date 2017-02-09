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Microsoft'a Göre Türk Kullanıcıları Sanal Ortamda Tehdit Altında

microsoft

Microsoft’un her sene 7 Şubat’ta kutladığı, ‘Uluslararası Güvenli İnternet Günü’ kapsamında düzenlenen ankete Türkiye de katıldı. Bu sene “Değişimin parçası olun: Daha iyi bir internet için hep birlikte" sloganını benimseyen Microsoft, daha güvenli internet için global çözümler sunmaya devam ediyor. Anket sonuçlarına göre ülkemizdeki kullanıcıların yüzde 71’i çevrim içi tehdide maruz kalıyor.

Dijital Nezaket Endeksi’ adı altında 14 ülkede gerçekleştirilen anket, kullanıcıların internetteki tutumlarını inceledi. Yetişkinlere (18-74) ve çocuklara (13-17) ayrı ayrı sorulan sorularla, tehditler ‘davranışsal’, ‘kişisel ihlaller’, ‘mahremiyet odaklı riskler’ ve ‘itibara yönelik’ olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı.

troll

Türkiye Trollemede Rekor Kırdı

Davranışsal tehditlerde Dünya ortalamasının yüzde 16 üzerinde olan Türkiye, ‘trollenme’de yüzde 25 farkla rekor kırdı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının en büyük şikayeti, nereden çıkacağı hiç belli olmayan, her an konuyu saptırabilecek ve tartışma çıkarabilecek troller. Liste, istek dışı iletişim ve nefret söylemi gibi tehditlerle devam ediyor. Çevrimiçi taciz istatistiklerinde de geri kalmayan ülkemizin internet üzerinden cinsel taciz oranı yüzde 18.

Microsoft, çevrimiçi ortamda güvenliği artırmak adına etkin kamu politikalarını destekliyor ve bu yolda bir çok paydaş ile birlikte çalışıyor. Ürün ve hizmetlerinin çevrim içi güvenliklerini sürekli artıran Microsoft, bu yolda ciddi yatırımlar da yapıyor. 2004’den beri her sene kutlanılan Güvenli İnternet Günü, özellikle çocuklar ve gençler için teknolojinin daha güvenli kullanılmasını teşvik etmek için oldukça önemli.

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Yazar: - 09.02.2017

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