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Microsoft'tan Bedava Kurumsal Windows 10 Yükseltmesi İçin Son Şans

Kurumsal Windows 10 Yükseltmesi

Microsoft 2017 için hedeflediği 1 milyar kullanıcı sayısını 2018'e ötelerken, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme fırsatını son defa sunuyor. Güncelleme sadece kurumsal Windows 10 sürümleri için geçerli.

Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) üzerinden kurumsal Windows 10 sürümleri olan Windows 10 Enterprise E3 ve E5 ile beraber, Güvenli Windows 10 Enterprise E3 ve E5 (Secure Procuctive sürümleri) hali hazırda Windows 7 – Windows 8.1 kurumsal kullanıcılara ücretsiz olarak gelecek.

Bu kurumsal işletmeler için şu anlama geliyor, ücretsiz Windows 10 Enterprise sürümleri bir süre daha hiçbir mali yükümlülük getirmeden indirilebilecek. Bu sürümler özellikle kurumsal işletmeler için oldukça yüklü meblağlara güncelleniyordu. Üstelik ücretsiz güncelleme olanağı kurumsal işletim sistemleri içinde sağlanmamıştı. Microsoft bu noktada daha önce ücretsiz yükseltme olanağı tanımadığı kurumsal yapıların da gönlünü alıyor. Microsoft daha önce Windows 7 Kurumsal ve Windows 8/8.1 Kurumsal için Windows 10’a ücretsiz yükseltme imkanının bulunmayacağını dile getirmişti.

Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi Sonunda İş Yerlerine Geliyor

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Yazar: - 20.01.2017

Microsoft'tan Bedava Kurumsal Windows 10 Yükseltmesi İçin Son Şans İçin Yorum Yaz

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