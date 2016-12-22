Microsoft’tan Görme Engellilere Umut Olacak Yapay Zeka Desteği

Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olan Oftalmoloji ’ye Microsoft desteği geliyor. Microsoft görme sorunları yaşayan insanların daha iyi görebilmeleri için yapay zeka bulut sistemlerini devreye sokuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 285 milyon insan görme bozuklukları yaşıyor. Bu nüfusun 39 milyonu tamamen görme duyusunu yitirmiş insanlar olarak belirlenirken 246 milyonu görme zorluğundan mustarip.

Microsoft Intelligent Network for Eyecare (MINE) görme sorunları yaşayan insanların daha iyi görebilmeleri için Hindistan merkezli bir araştırma laboratuvarında yapay zekanın hastalık teşhislerinde kullanılmasını sağlayacak.

MINE ilk merkezini Hindistan’ın Haydarabat kentinde açıyor. "Microsoft Hindistan" denetiminde işletilecek bu merkez tamamen bilgisayar destekli tanı ve teşhisler yapacak. Microsoft Azure Machine Learning sistemi ile hastalıkları veri tabanlarında depolayarak tüm dünyadaki semptomlarla karşılaştıracak ve çareler bulacak.

Bulut tabanlı teşhis yöntemiyle çalışacak olan MINE, Microsoft’un Cortana Intelligence Suite altyapısıyla bütünleşerek göz hastalıklarını teşhis ve tedavi konusunda son derece hızlı ve net sonuçlar elde edebilecek.

Microsoft’un Yeni Yapay Zekası Görme Özürlülere Hizmet Edecek