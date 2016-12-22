?     Geri Bildirim
TamindirHaberTaknolojiMicrosoft’tan Görme Engellilere Umut Olacak Yapay Zeka Desteği

Microsoft’tan Görme Engellilere Umut Olacak Yapay Zeka Desteği

Microsoft’tan Görme Özürlülere Umut Olacak Yapay Zeka Desteği

Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olan Oftalmoloji ’ye Microsoft desteği geliyor. Microsoft  görme sorunları yaşayan insanların daha iyi görebilmeleri için yapay zeka bulut sistemlerini devreye sokuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 285 milyon insan görme bozuklukları yaşıyor. Bu nüfusun 39 milyonu tamamen görme duyusunu yitirmiş insanlar olarak belirlenirken 246 milyonu görme zorluğundan mustarip.

Microsoft Intelligent Network for Eyecare (MINE) görme sorunları yaşayan insanların daha iyi görebilmeleri için Hindistan merkezli bir araştırma laboratuvarında yapay zekanın hastalık teşhislerinde kullanılmasını sağlayacak.

MINE ilk merkezini Hindistan’ın Haydarabat kentinde açıyor. "Microsoft Hindistan" denetiminde işletilecek bu merkez tamamen bilgisayar destekli tanı ve teşhisler yapacak. Microsoft Azure Machine Learning sistemi ile hastalıkları veri tabanlarında depolayarak tüm dünyadaki semptomlarla karşılaştıracak ve çareler bulacak.

Bulut tabanlı teşhis yöntemiyle çalışacak olan MINE, Microsoft’un Cortana Intelligence Suite altyapısıyla bütünleşerek göz hastalıklarını teşhis ve tedavi konusunda son derece hızlı ve net sonuçlar elde edebilecek.

Microsoft’un Yeni Yapay Zekası Görme Özürlülere Hizmet Edecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 22.12.2016

Microsoft’tan Görme Engellilere Umut Olacak Yapay Zeka Desteği İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor! Saadet Zinciri Olduğu İddia Edilen Kairos'un Üyeleri Batıyor! Kişisel bilgisayarın hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ile çalıştığı söylenen ve kendi sitesinde de "bilgisayarınız sadece çalıştığı…
Gümrüksüz Alışverişte Muafiyet Oranı 30 Euro Oldu Gümrüksüz Alışverişte Muafiyet Oranı 30 Euro OlduGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlerde gümrük muafiyet oranlarının 30 Euro’ya… +18 Hologram İçerikler Artık Mobil Cihazlarda +18 Hologram İçerikler Artık Mobil CihazlardaCamSoda isimli internet sitesi, geliştirdiği yeni teknoloji ile yetişkinlere yönelik canlı yayınları holograma dönüştürdü. Yetişkin videoları…
2016'nın En Çok Para Kazandıran Oyunları Belli Oldu Mobil Şebekelere 44,5 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Tamindir E-Bülten