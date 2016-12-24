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Microsoft'tan Windows 10'a Dair Önemli İtiraf

Windows 10 itiraf

Microsoft'un pazarlama şefi, yazılım devinin yeni işletim sistemi Windows 10'u ilk çıkardığında, gereğinden fazla baskıcı bir politika izlediğini itiraf etti. Microsoft böylece konu hakkındaki eleştirileri ilk kez kabul etmiş oldu.

Paul Thurrott tarafından sunulan Windows Weekly isimli haftalık yayına katılan Microsoft'un Pazarlama Şefi Chris Capossela, "bu yıl en büyük pişmanlığınız nedir?" gibi açıkça sorulmuş bir soruya şöyle cevap verdi: "Ücretsiz Windows 10 geçişinin kullanılması için çok agresif hareket etmek."

Windows 10'un çıkmasıyla birlikte Microsoft her tarafa reklamlar vermeye başlamış ve eski Windows sürümlerini kullananlar, bilgisayarlarının ekranlarında sürekli Windows 10 bildirimleri görmeye başlamışlardı. Caposella ayrıca "insanların Windows 10 kullanmalarını güvenlik vs. sebeplerden istiyorduk. Bizim yaptığımız gibi agresif olmak ile normal olmak arasında bir denge bulamadık. Yine de yılın büyük bir kısmında hatamızı telafi ederek doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum."

Bir ara Microsoft o kadar ileriye gitmişti ki; otomatik olarak açılan Windows 10 indirme ara yüzünün hemen sağ tarafından bulunan kırmızı "X" işareti işlevsiz hale getirilmiş ve "X" tuşuna basmanız halinde bile işletim sistemi indirilmeye devam etmişti. Kırmızı "X" tuşu olayıyla çok ileriye gittiklerini de kabul eden yönetici, o iki haftalık sürecin kendilerine hiç yakışmadığını da söyledi.

İnsanların sürekli gözüne sokulan ve yapılması için ısrar edilen Windows 10 güncellemesi davalık da olmuştu. Kaliforniya'da bir kadın, istemediği güncellemeleri sürekli gördüğü için Microsoft'a 10 bin dolarlık dava açmıştı.

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Yazar: - 24.12.2016

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