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Microsoft'un En Faydalı Uygulaması Worldwide Telescop'u Hemen İndirin

Microsoft'un Worldwide Telescop Uygulaması En Faydalı Uygulama Oldu

Microsoft uygulamaları arasında en faydalı olanlarından bir tanesi Worldwide Telescop uygulaması olarak gösteriliyor. Dünyanın en güçlü gözlem noktalarına ve teleskoplarına erişim sağlamaya yarayan Microsoft Worldwide Telescop'u hemen indirin.

Hiçbir çaba sarf etmeden dünyanın en güçlü gözlemevlerine ve teleskoplarına ulaşabilmek son derece mümkün. Bunu yapabilmek için PC'nizin başından ayrılmanız bile gerekmiyor. Uygulama, NASA'nın bilimsel teleskopları olan Hubble ve Spitzer teleskoplarıyla Chandra X ışını ve daha birçok gözlemevinden elde edilmiş görüntüleri bilgisayarınıza getiriyor.

Microsoft'un uzunca bir süredir verdiği Microsoft Worldwide Telescop hizmeti Dünya, uydusu Ay ve tüm yıldızlara istediğiniz gözlem noktasından ulaşabilmenizi sağlıyor.

Bu uygulamayla Dünya'nın en güçlü gözlemevlerine sanki size aitlermiş gibi ulaşıyorsunuz. Uygulama kendi başınıza evreni keşfetmenize olanak tanırken, tecrübeli astronomlar rehberliğinde gezintiler yapmanızı da sağlayabiliyor. Microsoft Worldwide Telescop uygulaması bünyesinde bir de zaman makinesi barındırıyor. Bu mini eklenti, kullanıcıların gözlemledikleri noktalarda 2000 yıl önceki gökyüzü haritasını bugün ile karşılaştırmalarını da sağlayabiliyor.

İndir39.9 MB
WorldWide Telescope
WorldWide Telescope Microsoft Sanal Teleskop Programı

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Yazar: - 14.03.2017

Microsoft'un En Faydalı Uygulaması Worldwide Telescop'u Hemen İndirin İçin Yorum Yaz

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