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Microsoft'un Güvenlik Araçları Son Testlerde Hayal Kırıklığı Yarattı

Microsoft'un Güvenlik Aracı Son Testlerde Hayal Kırıklığı Yarattı

Almanya'da anti virüs uygulamalarını test eden German institute AV-TEST'in son raporuna göre, MSE (Microsoft Security Essentials) ve MSRT (Windows Malicious Software Removal Tool ) sınıfta kaldılar. Her iki uygulamada Microsoft'un Windows 10 için kullandığı, işletim sistemi için yenilenmiş uygulamalar olarak da biliniyorlar.

Windows işletim sistemlerinden kötücül yazımları en iyi ayıklayabilen uygulamalar arasında, Microsoft'un bu iki yıldızı maalesef testten yüksek sonuçlar alamadılar. Ocak 2016 ve Aralık 2016 tarihleri arasındaki performanslarının test edildiği iki yazılım da bazı kötücül yazılımları tanımayarak sistemde bıraktılar.

Microsoft Security Essentials testlerde ya tamamen etkisiz ya da parça tesirli etkisiyle virüslerle baş edemezken, MSRT (Windows Malicious Software Removal Tool ) halefinden daha kötü sonuçlar elde etti. MSRT'nin kötücül yazılımlar üzerindeki etkisi; 26 adet kötücül örnekten 3'ünü tanımlayamamasıyla sonuçlanırken test sonucu başarı yüzdesi yüzde 26.5 olarak açıklandı. Test sonuçlarının Microsoft güvenlik yazımları sonu "hayal kırıklığı" olarak nitelendiriliyor. Yine de Microsoft Security Essentials daha başarılı bulunsa da gerçek zamanlı korumada tam bir güvenlik vaat etmiyor.

Her yeni Windows 10 güncellemesinde kendini geliştiren Windows Defender'ın da yanında mutlaka üçüncü parti yazılımlar kullanılarak desteklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

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Yazar: - 23.02.2017

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