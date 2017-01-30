Microsoft'un Piyasa Değeri 500 Milyar Doları Geçti!

Microsoft'un piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Şirketin 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali tahminlerini açıklaması sonrasında değeri 500 milyar dolara ulaştı ve hisse senetlerinde görülen güçlü performansın ardından en üst seviyeye çıktı. Bu noktada özellikle vurgulamak gerekiyor, Microsoft'un piyasa değeri 2000 yılından sonra ilk kez 500 milyar doları geçti ve beklentileri aşarak 510.37 milyar doları gördü.

Bundan 17 yıl önce, Redmond merkezli teknoloji dev 550 milyar doları görmüştü. Bunun nedeni, çoğunlukla Microsoft'un modern bilgisayarlarda yaşattığı devrimdi. O dönem yaşanan patlama şirketin zirveyi görmesini sağlamış, ardından yaşanan olaylar değerinin 500 milyar doların altına düşmesine neden olmuştu. Şimdi ise piyasa değerinin yeniden eski seviyesine ulaşmasının yanı sıra, şirketin hisse senetleri de en yüksek seviyesine ulaştı.

Reuters'ın haberine göre, Microsoft son sekiz çeyreğin yedisinde Wall Street analistlerinin beklentilerini aşmayı başardı ve bunda en büyük payın Microsoft CEO'su Satya Nadella olduğunu paylaşıldı.

Övgüyü Hak Eden Adam: Satya Nadella

Yapılan haberde Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin odak noktasını her çeyrekte daha geniş bir ürün yelpazesine çektiğinden övülüyor. Yazılım dünyasını fethettikten sonra, mobil ve bulut çözümleri konusunda da başarılı olan ve Microsoft'u bir cihaz ve servis şirketi haline getirme yolunda önemli adımlar atan Nadella, yeni pazarlarda da şirketin hakimiyetini geliştirmeyi düşünüyor.

Nadella geçtiğimiz hafta, "Müşterilerimiz dijital dönüşümde onlara ortak olduğumuz için bize daha fazla değer veriyorlar" demişti. Bu büyüme aynı şekilde devam eder mi bilmiyoruz, fakat Apple ve Alphabet (Google)'in ardından hızla yükselmesi, Microsoft için önemli bir başarı diyebiliriz.

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