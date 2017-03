Middle Earth: Shadow of War'un İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

İlk oyunu ile beklenmedik bir başarı yakalayan ve oyuncuları etkilemeyi başaran serinin yeni oyunu Middle Earth: Shadow of War için oynanış videosu yayınlandı.

Yayınlanan ilk fragman ile Shadow of Mordor'da bizleri Yüzüklerin Efendisi hikayesinin kıyılarında dolaştıran yapımcı stüdyo Monolith'in ilk oyunda yakalanan başarının ardından oyuncuları Shadow of War ile birlikte bütün o hikayenin göbeğine bırakacağını görmüştük. Yine o videoda, bugünün tarihi verilerek, bir başka videonun daha yayınlanacağı ve bu sefer oynanış görüntüleri içereceği de söylenmişti.

Yayınlanan on altı dakikalık video ile bizlere oyuna dair neredeyse her ayrıntı anlatıldı. Başarıyla uygulanmış rol yapma elementlerinin yanı sıra bu sefer ayağı yere daha sağlam basan bir hikaye göreceğimizin sinyallerini de veren Shadow of War, bir önceki oyunda kullanılan sistemlerin eksikliklerini de kapatarak, bir hayli iddia şekilde geldiğinin sinyallerini de verdi. Bir solukta izleyeceğiniz o oynanış videosunu ise hemen aşağıdan bulabilirsiniz. İyi seyirler!

