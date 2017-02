Middle-earth: Shadow of War'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Monolith Productions firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Warner Bros Interactive'in üstlendiği Middle-earth: Shadow of War'un PC platformu için sistem gereksinimleri duyuruldu.

Middle-earth: Shadow of Mordor'un devam oyunu olacak olan Middle-earth: Shadow of War, dün basına sızdırılmıştı. Ardından hemen biraz da mecburi şekilde oyunun resmi duyurusu yapıldı. Resmi duyuruda oyunun 25 Ağustos tarihinde Avrupa bölgesinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacağı belirtildi.

Verilen diğer bilgiler arasında Middle-earth: Shadow of War'un, Shadow of Mordor'un hikayesini devam ettireceği ve The Hobbit ile The Lord of the Rings'in senaryoları arasında geçeceği yer aldı. Oyunun oynanış videosunun 8 Mart tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Fakat hemen aşağıdan oyunun tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel i5- 2550K, 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 670 | Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 10 (14393.102 versiyonu ve daha yenileri)

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 970 or GeForce 1060 | Radeon R9 290X or Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan