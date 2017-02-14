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Midnight Hunter
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Midnight Hunter

Midnight Hunter İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Midnight Hunter
Midnight Hunter
Midnight Hunter
Midnight Hunter
Midnight Hunter

Yarasalar, cadılar ve diğer kötüler gecenin karanlığında sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

Midnight Hunter, kötü güçlerin açığa çıktığı zifiri karanlıkta ava çıktığımız Android macera oyunu. Yarasalar, cadılar ve daha nice sürprizle karşılaştığımız oyunda ava gidip avlanmamak için etrafımızı sürekli kollamamız gerekiyor. Kutsanmış bir avcı olsak da işimiz oldukça zor.

İki boyutlu, yan kamera açısından oynama sunan aksiyon – macera oyununda tabanca, alev makinesi, yaylı tüfek, av tüfeği gibi etkili birçok silahı ustalıkla kullanabiliyoruz. Gece yarısı etrafımızı saran, daha da kötüsü eş zamanlı olarak saldıran onlarca kötü güçle mücadele ediyoruz. Hem tepemizden hem de yüz yüze geldiğimiz sayıları hızla artan farklı türle düşman karşılıyor bizi gecenin karanlığında.

Savaş esnasında topladığımız altınlarla silahlarımızı yenileyebiliyor, gümüş mermi alabiliyoruz. Silah değişimini de gök yüzünden düşen silaha doğru yönelerek yapıyoruz. Tüm düşmanları temizlemeyi başarırsak boss’larla karşı karşıya geliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
MyPlayYard
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