Midnight Hunter, kötü güçlerin açığa çıktığı zifiri karanlıkta ava çıktığımız Android macera oyunu. Yarasalar, cadılar ve daha nice sürprizle karşılaştığımız oyunda ava gidip avlanmamak için etrafımızı sürekli kollamamız gerekiyor. Kutsanmış bir avcı olsak da işimiz oldukça zor.

İki boyutlu, yan kamera açısından oynama sunan aksiyon – macera oyununda tabanca, alev makinesi, yaylı tüfek, av tüfeği gibi etkili birçok silahı ustalıkla kullanabiliyoruz. Gece yarısı etrafımızı saran, daha da kötüsü eş zamanlı olarak saldıran onlarca kötü güçle mücadele ediyoruz. Hem tepemizden hem de yüz yüze geldiğimiz sayıları hızla artan farklı türle düşman karşılıyor bizi gecenin karanlığında.

Savaş esnasında topladığımız altınlarla silahlarımızı yenileyebiliyor, gümüş mermi alabiliyoruz. Silah değişimini de gök yüzünden düşen silaha doğru yönelerek yapıyoruz. Tüm düşmanları temizlemeyi başarırsak boss’larla karşı karşıya geliyoruz.