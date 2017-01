Can Erdil Şentürk

Milkmaid of the Milky Way eğer eskiden oynadığınız klasik macera oyunlarını özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek point & click türünde bir macera oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bu oyunda 1920 yılında Norveç'te geçen bir hikaye konu alınıyor. Oyunumuzun ana kahramanı olan Ruth, bir dağ kenarında ve şehirden uzakta yer alan çiftlikte tek başına yaşıyor. Ruth, ineklerini besliyor ve günlük olarak süt ürünleri elde ediyor. Arkadaşı aracılığıyla bu ürünleri şehirde satan Ruth zor bir hayat geçiriyor; çünkü çiftlikteki bütün işleri tek başına yapıyor. Ruth bu nedenle hayatını sorgulamaya başlıyor ve bu yaşam tarzının kendi istediği hayat olup olmadığına karar vermeye çalışıyor.

Ruth zor hayatının yanısıra sıradışı olaylara da tanık oluyor. Hatta bir gün gökyüzünden gizemli bir gemi iniş yapıyor ve Ruth'un hayatı bu olayla birlikte tamamen değişiyor. Biz de bu olaydan sonra Ruth'a yardımcı olarak kendi yolunu çizmesini saplıyoruz.

Milkmaid of the Milky Way, 90'lı yıllarda oynadığımız klasik macera oyunları temel alınarak tasarlanmış bir oyun. Oyunda hikaye boyunca ilerleyebilmek için bulmacaları etrafı keşfetmemiz, ipuçlarını ve işimize yarayacak eşyaları toplamamız ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Retro tarzda rekli grafiklere sahip olan Milkmaid of the Milky Way 2 ile 4 saat arasında bir uzunluğa sahip bir oyun süresi sunuyor.