Milli Arama Motorumuzu Yapmak İçin Bakanlık Çalışmalara Başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkçe karakterlerin kullanılabildiği yazılımlar ve yerli arama motoru üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtirken bilhassa yerli arama motoru geliştirmenin gerekliliğini işaret etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar, hem de öncelikli olarak yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.” dedi.

Hem yerel yazılım geliştirmelerinden hem de dünya ile entegre olmuş standartları yakalayan çalışmaların öneminden bahsederken aslında iki zıt şeyi birbiriyle bütünleştiren Bakan Arslan, bu tip yerli çalışmaların yürültülmesinde dünya ile entegrasyondan taviz verilmemesinin altını çizerek de bu zıtlıktan doğabilecek soru işaretlerini de şimdiden giderdi. Çalışmalar sürdüğüne göre gelecekte Türkçe karakterlerin kullanılabildiği yazılımların yanı sıra yerli arama motorumuzu da görebilmemiz mümkün görünüyor.

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