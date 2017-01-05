Milli İşletim Sistemi Pardus, Kamu Kurumlarında Zorunlu Hale Geliyor

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus, yeni güncellemeler ve geliştirmeler ile kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelecek. İlk olarak havacılık ve savunma sanayisinde kullanılacak Pardus ile birlikte yerli yazılımın önü açılacak ve milli yazılım kullanımı zorunlu hale getirilecek. Pardus projesiyle Türkiye’de ulusal güvenlik sorununun ortadan kaldırılması ve yerli yazılım sektörünün önünün açılması hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus yeni güncellemeler ve geliştirmeler ile zorunlu hale geliyor. İlk olarak Havelsan'da kullanılmaya başlanacak olan yerli işletim sistemi havacılık ve savunma sanayisinde öncülük edecek. Milli yazılımın önünün açılacağı zorunluluk ile özellikle, 15 temmuz darbe girişiminde ön plana çıkan milli güvenlik sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Türkiye’nin lider ERP şirketi CPM Yazılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, düzenlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin yazılım sektörü için bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Palamut, “Pardus işletim sistemi ile birlikte yerli yazılım kullanımı zorunluluğu, Türk yazılımını da dünya ülkeleriyle yarışacak hale getirecek. Şuanda ülkemizde birçok hastane ve kurumda Pardus kullanılmaya başlandı" dedi.

Pardus'a virüs ve benzeri zararlı yazılımların bulaşmasının zor olduğunu dile getiren Palamut, "Yerli işletim sistemi Pardus açık kaynaklı bir yazılım olduğu için virüs ve benzeri zararlı dosyaların bulaşma ihtimali de ortadan kalkıyor. Pardus yerli işletim sistemi ülkemizin imza attığı başarılı işlerden biri olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yazılım sektörünün ülke ekonomisine yapacağı katkıya da değinen Palamut, "Yazılım sektörünün ülke ekonomisine katkısının yanı sıra ülke güvenliğine olan katkılarının da altını çizmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Ayrıca yazılımlar bir şirketin en önemli bilgilerini içinde barındırıyor. Bu tarz bilgilerin yurt dışı kaynaklı şirketlerin elinde olmasının ülkemiz açısından yarattığı tehlikeyi 15 Temmuz olaylarında maalesef ki tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Umuyoruz bu gelişme ülkemiz için hayırlı olur. Kamu kurumlarında kullanımının zorunlu hale gelmesi tamam, fakat ilerleyen dönemlerde tüm ülkede zorunlu yapılmaya çalışılırsa pek çok kişi bu duruma karşı çıkacaktır. Üstelik daha önce Pardus'u geliştiren ekipte yer alan mühendislerin şikayetlerini de daha önce haberleştirmiştik. Hatta hatırlayacak olursanız, yeniden yapılanma gerekçesiyle Pardus yönetici ve yazılımcı ekibinin bir kısmı dağıtılmıştı. Yenilenen işletim sistemi hakkında daha şeffaf (kişisel güvenlik ve gizlilik) açıklamalar gelirse iyi olacaktır.

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