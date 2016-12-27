Milli Piyango Türkiye
Milli piyango ve diğer şans oyunları çekiliş sonuçlarını hızlıca öğrenin.
Milli Piyango Türkiye, Milli Piyango ve diğer şans oyunları çekiliş sonuçlarını görmek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlıca öğrenmek için kullanabileceğiniz mobil uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip dilediğiniz bir çekiliş tarihi için bilet sorgulaması yapabildiğiniz pratik bir uygulama diyebilirim.
Milli Piyango dışında Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Toto sonuçları listeleyebilen Milli Piyan Türkiye uygulamasının kullanıcı arayüzü oldukça sade tasarlanmış. Başınıza talih kuşu konup konmadığını öğrenmek için tek yapmanız gereken öncelikle oynadığınız şans oyununu seçmek sonrasında bilet numaranızı girip sorgula demek. Geçmiş tarihli çekilişleri de tam liste görme şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Zekeriya Pehlivan
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