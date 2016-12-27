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Milli Piyango Türkiye
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Milli Piyango Türkiye

Milli Piyango Türkiye İndir Hemen İndir

25 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Milli Piyango Türkiye
Milli Piyango Türkiye
Milli Piyango Türkiye
Milli Piyango Türkiye
Milli Piyango Türkiye

Milli piyango ve diğer şans oyunları çekiliş sonuçlarını hızlıca öğrenin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Milli Piyango Türkiye, Milli Piyango ve diğer şans oyunları çekiliş sonuçlarını görmek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlıca öğrenmek için kullanabileceğiniz mobil uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip dilediğiniz bir çekiliş tarihi için bilet sorgulaması yapabildiğiniz pratik bir uygulama diyebilirim.

Milli Piyango dışında Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Toto sonuçları listeleyebilen Milli Piyan Türkiye uygulamasının kullanıcı arayüzü oldukça sade tasarlanmış. Başınıza talih kuşu konup konmadığını öğrenmek için tek yapmanız gereken öncelikle oynadığınız şans oyununu seçmek sonrasında bilet numaranızı girip sorgula demek. Geçmiş tarihli çekilişleri de tam liste görme şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Zekeriya Pehlivan
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