Milli Savaş Uçağı İçin TUSAŞ Mühendis Yetiştirecek

Milli savaş uçağı 'TF-X'in 2023'te havalanabilmesi için altyapı çalışmaları 5 Nisan 2017 itibarıyla başlatılmıştı. İTÜ ve ODTÜ'yü pilot üniversite seçen TUSAŞ, öğrencileri uzman mühendislerle buluşturup, uçak üretmelerini sağlayacak.

Bu proje kapsamında havacılık sanayinin geliştirilmesine yönelik sertifikasyon, test ve diğer altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 'Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi' çalışmaları başlatılmıştı. Şimdi bu çerçevede üniversitelerle kurulan iş birliği ile öğrencilerin tasarım faaliyetlerine eğitimleri sırasında başlaması, tasarımlarının ürüne dönüştürülmesi, öğrencilerin uçak tasarımı ile havacılık sektörüne özendirilmesi hedefleniyor. Milli savaş uçağının tasarımına yönelik çalışmalarını da sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.

Projede görev alması düşünülen öğrencilerin; uçak tasarımı, uçak üretimi, uçak montajı, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program yönetimi gibi başlıklarda deneyim kazanmasını hedefleyen TUSAŞ, anlaşmalı üniversitelerdeki öğrencileri mezuniyetlerinden hemen sonra savunma sanayi ve havacılık sektöründe istihdam edilmeleri hedefleniyor.

TUSAŞ TF-X veya TAI TF-X, TUSAŞ tarafından şekillendirilen Türkiye'nin 2020'li yıllarda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı jet eğitim ve muharip uçak tasarım ve üretim projesi olarak ülke savunması için oldukça önem taşıyor.

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