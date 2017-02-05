Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vatandaşları Pardus Kullanmaya Davet Etti

Milli Savunma Bakanlığı, milli işletim sistemi Pardus’un kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuyla ilgili faaliyetler hakkında bilgi verirken tüm kamu kuruluşlarını ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus’u kullanmaya davet etti.

Milli işletim sistemi Pardus’un kullanımının yaygınlaştırılması Türkiye’nin Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı kapsamında ele alınıyor. HAVELSAN ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından imzalanan protokol ile Pardus’un kullanımının yaygınlaştırılması için kapsamlı bir proje başlatıldı. Proje ortaklarından HAVELSAN ilk adım olarak kendi bünyesinde bir ekip ve test laboratuvarı oluşturdu. Ayrıca HAVELSAN, Pardus’un geliştirilmesi ve teşvikini stratejik iş alanı olarak belirledi. HAVELSAN, mevcut ürünlerin milli işletim sistemi Pardus ile entegre edilmesi hakkında da çalışmalar yürütüyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, HAVELSAN’ın milli işletim sistemi Pardus’un geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara dahil olduğunu kamuoyuna açıklarken, TÜBİTAK mühendislerince geliştirilen Pardus’un teşvik edilmesine yönelik açıklamasında şu sözleri sarf etti: "Pardus'u verimli olarak kullanıyordum. Milli Savunma Bakanlığına geçince yine bilgisayarıma Pardus yüklettim. Asker Alma Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz gibi pek çok birimimizde Pardus'u yaygınlaştırıyoruz. Hem bu alanda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt dışına çıkmasını önlüyor hem de siber güvenlik alanında bizim olan bir işletim sistemiyle daha emniyetli çalışıyoruz. Bütün resmi kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı, ücretsiz olarak edinebilecekleri Pardus'u kullanmaya davet ediyorum."

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