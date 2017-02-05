?     Geri Bildirim
TamindirHaberProjeMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vatandaşları Pardus Kullanmaya Davet Etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vatandaşları Pardus Kullanmaya Davet Etti

Pardus Fikri Işık

Milli Savunma Bakanlığı, milli işletim sistemi Pardus’un kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuyla ilgili faaliyetler hakkında bilgi verirken tüm kamu kuruluşlarını ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus’u kullanmaya davet etti.

Milli işletim sistemi Pardus’un kullanımının yaygınlaştırılması Türkiye’nin Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı kapsamında ele alınıyor. HAVELSAN ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından imzalanan protokol ile Pardus’un kullanımının yaygınlaştırılması için kapsamlı bir proje başlatıldı. Proje ortaklarından HAVELSAN ilk adım olarak kendi bünyesinde bir ekip ve test laboratuvarı oluşturdu. Ayrıca HAVELSAN, Pardus’un geliştirilmesi ve teşvikini stratejik iş alanı olarak belirledi. HAVELSAN, mevcut ürünlerin milli işletim sistemi Pardus ile entegre edilmesi hakkında da çalışmalar yürütüyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, HAVELSAN’ın milli işletim sistemi Pardus’un geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara dahil olduğunu kamuoyuna açıklarken, TÜBİTAK mühendislerince geliştirilen Pardus’un teşvik edilmesine yönelik açıklamasında şu sözleri sarf etti: "Pardus'u verimli olarak kullanıyordum. Milli Savunma Bakanlığına geçince yine bilgisayarıma Pardus yüklettim. Asker Alma Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz gibi pek çok birimimizde Pardus'u yaygınlaştırıyoruz. Hem bu alanda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt dışına çıkmasını önlüyor hem de siber güvenlik alanında bizim olan bir işletim sistemiyle daha emniyetli çalışıyoruz. Bütün resmi kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı, ücretsiz olarak edinebilecekleri Pardus'u kullanmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pardus Açıklaması

Milli İşletim Sistemi Pardus, Kamu Kurumlarında Zorunlu Hale Geliyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 05.02.2017

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vatandaşları Pardus Kullanmaya Davet Etti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sony Xperia Satışları 2016'nın Son Çeyreğinde Düşüş Yaşadı Sony Xperia Satışları 2016'nın Son Çeyreğinde Düşüş Yaşadı Geride bıraktığımız yıl, Sony’nin akıllı telefon satışları için hiç iç açıcı bir yıl olmadı. Japon teknoloji şirketi, 2015'in üçüncü…
Microsoft, Skype'ın Eski Sürümleri Kullanılsın İstemiyor Microsoft, Skype'ın Eski Sürümleri Kullanılsın İstemiyorMicrosoft, yaptığı açıklama ile eski Skype sürümü kullanıcılarının, yeni sürüme geçmeleri gereken son tarihin 1 Mart olduğunu açıkladı.… Mass Effect: Andromeda İçin Yeni Bir Video Yayınlandı Mass Effect: Andromeda İçin Yeni Bir Video YayınlandıBioWare tarafından geliştirilen Mass Effect serisinin yeni oyunu Andromeda için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan video ile oyunu ön sipariş…
YouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı Google Now Launcher Ömrünün Sonuna Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

PROJE HABERLERİ

Tamindir E-Bülten