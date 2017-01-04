Milli Savunma Bakanı, Milli Helikopterin Uçacağı Tarihi Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, uzun zamandır beklenen milli helikopterin uçacağı tarihi açıkladı. Gün ve saat dahi veren Işık, milli helikopterin 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da havalanacağını duyurdu.

T-129 ATAK Helikopteri 19. Teslimat Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve milli helikopter konusuna da değinen Bakan Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız. Gerekli tüm alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Kendi tasarladığımız uçağımızı da Cumhuriyetimizin 100. yılında uçuracağız" dedi.

Çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi aldığını da belirten Işık, "ATAK helikopteri projesi büyük bir başarıyla devam ediyor. İnşallah yakında ATAK helikopterini TSK'nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin de kullanımına sunacak ihracat çalışmasını yapacağız. Bu noktada önemli talepler var, başka ülkelerde yapılan testlerden de son derece büyük bir başarıyla geçmekte olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

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