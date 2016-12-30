Milli Uçuş Kontrolü Donanımlı İHA’lar Terör Örgütlerini Avlayacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ANKA-S İHA sisteminin yeteneklerini artırıyor. Var olan İHA’lara yeni ve yerli yapım uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kameralar insansız hava araçlarına ekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılayan ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin seri üretimine yönelik sözleşme TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ile 25 Ekim 2013 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın sonucu olarak, 23 bin feet irtifada 18 saat görev yapabilen ANKA-S İHA sistemlerinin var olan özelliklerine ek olarak hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere yenileri ekleniyor. Yeni özellikler arasında uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım olan EO/IR kameralar yer alıyor.

Bu araçlar yeni özellikleri ile karada terörist guruplara ve askeri tehditlere karşı kullanılacaklar. Belirtilen özelliklere sahip 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin montajı 2017 yılında başlayacak yenilenen araçlar 2018 yılında tamamlanacaklar.

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